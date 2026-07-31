Как Казахстан стал чемпионом мира по фехтованию и вошел в топ-3 команд планеты

Сборная Казахстана по фехтованию на шпагах впервые в истории стала чемпионом мира в командных соревнованиях. Корреспондент агентства Kazinform созвонился с чемпионами и узнал у них секрет победы.

Состав казахстанской сборной на победном чемпионате мира-2026, прошедшем в Гонконге, представляет собой сплав опыта и молодости. Самый молодой в команде — 19-летний Кирилл Проходов, самый старший — 34-летний Руслан Курбанов, также в команде 27-летний Ерлик Сертай и 29-летний Вадим Шарлаимов.

На пути к финалу чемпионата мира-2026 в командных соревнованиях шпажистов сборная Казахстана обыграла Финляндию (45:39), Узбекистан (28:27), Данию (45:36), а в полуфинале была повержена сборная Египта (41:32).

Наиболее драматичным для казахстанской команды матчем оказалась встреча со сборной Узбекистана. Казахстанцы уступали по ходу встречи, но камбэк Ерлика Сертая спас команду и привел к победе с минимальным перевесом.

— Это была очень сложная встреча, шли укол в укол. Нам было тяжело, так как вели в счете всю дорогу наши соперники, а мы вынуждены были догонять. Я ранее не выигрывал медаль чемпионата мира (в 2025 году в составе сборной Казахстана, выигравшей бронзу, вместо Ерлика Сертая выступал Эльмир Алимжанов — прим. автора) и сейчас у меня было предчувствие и настрой, что на нынешнем чемпионате мира я должен завоевать медаль. Может быть, это и дало такой буст, и в ответственный момент этот психологический фон так хорошо сработал, чтобы сделать камбэк и довести дело до победы, — признался Ерлик Сертай.

Итоговый счет финального матча между Казахстаном против титулованной сборной Украины — 45:40.

Каждый из четырех казахстанцев, сменяя друг друга, вносил свой вклад в удержание преимущества и его развитие. Красивую точку в финале поставил Кирилл Проходов, закрепив итоговый результат в дуэли с Романом Свичкарем.

— Для меня это был самый драматичный момент. На кону было золото чемпионата мира, соответственно, большая ответственность. Было, конечно, немного страшно, но мои сокомандники поддержали меня, сказав: «Ты можешь». Это придало мне дополнительную веру в себя и смог отфехтовать с Романом на равных и завершить встречу нашей победой, — признался Кирилл Проходов.

С октября 2024 года со сборной Казахстана по фехтованию на шпаге работает украинский специалист Александр Горбачук. За неполные 2 года под его руководством казахстанские шпажисты достигли высоких, исторических результатов на континентальном и мировом уровне: на мировом первенстве 2025 года в Тбилиси казахстанцы выиграли бронзовую медаль в командных соревнованиях, в 2026 году казахстанцы завоевали золото чемпионата Азии в командном первенстве. В индивидуальных соревнованиях Руслан Курбанов завоевал бронзу на чемпионате Азии, а также золото и серебро этапов Кубка мира, Ерлик Сертай выиграл серебро Гран-при в Будапеште, на счету Вадима Шарлаимова выход в топ-16 на этапах Гран-при, Кирилла Проходова — проход в топ-16 чемпионата мира.

Командное золото чемпионата мира-2026 стало новым достижением для казахстанского фехтования, но в команде уверены, что далеко не последним.

— Я считаю, что секрет Александра Горбачука кроется в его любви и преданности к фехтованию, в его большом трудолюбии и умении видеть каждую мелочь, как в технических приемах, так и в тактике видения боя, быстрое умение анализировать ситуацию и находить ключи к победе. Плюс ко всему он создал свою систему, которая доказывает из года в год, что он один из лучших тренеров планеты, — сказал Руслан Курбанов.

Кирилл Проходов убежден, что секрет тренера в его целеустремленности и трудолюбии.

— Он реальный пахарь. Он работает с нами, также постоянно думает экспериментирует. Его секрет в том, что он очень старательный человек, — считает Кирилл Проходов.

Ерлик Сертай добавил, что секрет тренера в том, что он — трудоголик.

— На тренировках он говорит, что нас только труд спасет и тяжелая работа, — рассказал Ерлик Сертай.

Вадим Шарлаимов отметил, что тренер уделяет большое внимание самоотдаче спортсменов.

— Если пришел на тренировку, то должен отдаваться полностью, выкладываться до последнего. На соревнованиях так же. И эта система хорошо работает, Казахстан в топе мирового рейтинга, — пояснил Шарлаимов.

После победы на чемпионате мира Казахстан в мировом рейтинге FIE поднялся на третье место. Спортсмены отмечают, что следующей целью для казахстанской команды является завоевание золота на одном из важных соревнований этого года — Азиатских играх в Японии.

— Нам нужно будет приложить все усилия, чтобы показать наилучший результат. В следующем году у нас начинается отбор на Олимпийские игры, который займет почти весь год, и буквально через два месяца после окончания квалификации начнется самый главный старт четырехлетия — Олимпийские игры 2028 года. Это соревнования и есть наша главная цель и задача: вернуться с медалями, — заключил Руслан Курбанов.

С победой на чемпионате мира в Гонконге спортсменов поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.