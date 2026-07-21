KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Как изменились цены на автомобили в Казахстане

    Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев заявил о снижении цен на автомобили казахстанского производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автомобили
    Фото: Freepik

    — Цены на автомобили снижаются. Это же хорошая тенденция. У меня есть статистика. Мы проверяли динамику цен на автомобили, произведенные в Казахстане. По итогам прошлого года снижение составило порядка пяти процентов, — сказал Нагаспаев на брифинге в Правительстве.

    При этом, по его словам, по автомобилям иностранного производства, наоборот, было небольшое повышение цен.

    Мы также сообщали, что до 2028 года в Казахстане планируют реализовать новые проекты по расширению производства легковых и коммерческих автомобилей.

    С 1 сентября в Казахстане заработает новая мера против «серого» ввоза авто.

    Цена Ерсайын Нагаспаев Министерство промышленности и строительства Авто
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор