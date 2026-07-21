Новая мера против «серого» ввоза авто заработает с 1 сентября в Казахстане

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил в десятидневный срок выработать комплекс мер по предотвращению незаконного ввоза автомобилей в страну, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в стране продолжают фиксироваться случаи незаконного ввоза транспортных средств, которые нередко не соответствуют техническим и экологическим требованиям.

— Это происходит в том числе из-за имеющихся пробелов в правоприменении норм таможенного законодательства, — отметил глава Правительства.

Олжас Бектенов поручил Министерству финансов совместно с Министерством промышленности и строительства в десятидневный срок выработать комплекс мер по предотвращению незаконного («серого») ввоза автомобилей в страну.

— Должна быть четкая позиция в трактовании действующих законодательных норм. Соответствующие подходы в таможенном администрировании и техническом регулировании должны заработать с 1 сентября текущего года. По всем принимаемым мерам необходимо обеспечить разъяснительную работу среди населения, — подчеркнул Премьер.

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