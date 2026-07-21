Li Auto, Omoda и Jaecoo локализуют производство в Казахстане

До 2028 года в Казахстане планируют реализовать новые проекты по расширению производства легковых и коммерческих автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, в стране намерены наладить выпуск автомобилей Li Auto, Omoda и Jaecoo.

— Начиная с 4 квартала текущего года на предприятии Hyundai Trans Auto планируется производство 500 седельных тягачей VOLVO в год. Кроме того, компания Barys Truck Manufactory совместно с XCMG реализует проект по производству электрических грузовых тягачей.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай.

Кроме того, совместно с компанией BYD планируется развивать сеть высокоскоростных зарядных станций для электромобилей.

В целом в стране сейчас работают 11 предприятий по производству легковых автомобилей, автобусов, грузовой и специальной техники.

Напомним, в 2025 году отечественные предприятия произвели 171,4 тысяч автомобилей, что на 18% больше, чем годом ранее. Рост связывают в том числе с открытием завода по производству автомобилей Chery, Changan и Haval в Алматы и завода Kia в Костанае.

В январе-марте 2026 года в стране выпустили более 42 тысяч легковых автомобилей, 1,3 тысяч грузовых машин и 1,1 тысяч тракторов.