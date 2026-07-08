Как и зачем в Алматы закрывают плитами арыки

На некоторых улицах города закрывают арыки, что вызывает вопросы у жителей. В акимате Алматы заверили, что планов по ликвидации арычной системы нет: ее адаптируют к современным требованиям безопасности, перекрывая прочными плитами наиболее опасные участки.

Кадр из видео

Как пояснили в городском акимате, арыки сохранят свою основную функцию — отвод дождевых и талых вод, однако станут безопаснее и удобнее для пешеходов.

— Большинство арыков Алматы проектировалось десятки лет назад, когда основной объем воды поступал с предгорий. Сегодня город изменился: основную нагрузку принимают системы поверхностного стока и ливневая канализация. Поэтому арыки модернизируют — их перекрывают железобетонными плитами с технологическими люками для обслуживания и очистки, — сообщили в акимате.

В ведомстве отметили, что открытые конструкции, расположенные в непосредственной близости от дорог и тротуаров, создают дополнительные риски.

— Дорога проходит вплотную к открытому арыку. Здесь легко оступиться, особенно детям, пожилым людям или родителям с колясками. Кроме того, арыки регулярно засоряются мусором, листвой и песком, что снижает пропускную способность системы и увеличивает расходы на содержание, — отметили в акимате.

Кадр из видео

После модернизации арыки останутся на прежнем месте, однако сверху будут закрыты прочными железобетонными плитами. Для обеспечения доступа коммунальных служб каждые 5–6 метров устанавливаются специальные технологические люки.

В акимате считают, что такое решение позволит расширить тротуары, снизить попадание мусора внутрь системы и сохранить бесперебойный отвод воды.

Относительно мнения о том, что открытые арыки помогают снижать температуру воздуха в городе в летний период, в акимате отметили, что площадь и объем воды в арычной системе недостаточны для заметного влияния на микроклимат. Основной охлаждающий эффект обеспечивают деревья и другие зеленые насаждения.

Кадр из видео

Модернизация затронет не всю арычную сеть Алматы, а только потенциально травмоопасные участки, расположенные рядом с проезжей частью и пешеходными зонами. Это около 10–15% от общей протяженности городских сетей. Остальные арычные каналы, расположенные вдали от дорог, сохранят открытый вид.

— Такое решение продиктовано прежде всего вопросами безопасности. К сожалению, трагические случаи уже происходили. В 2017 году в арыке погибла молодая женщина. А в 2026 году — мужчина, — напомнили в акимате.

Подобный закрытый формат уже успешно протестирован на проспекте Достык и улице Пушкина — во время сильных ливней обновленная система полностью справилась с потоками воды.

Ранее алматинский школьник предложил ИИ-разработку для борьбы с засором арыков.