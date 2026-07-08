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    Как и зачем в Алматы закрывают плитами арыки

    В Алматы продолжается модернизация арычной системы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как и зачем в Алматы закрывают плитами арыки
    Кадр из видео

    На некоторых улицах города закрывают арыки, что вызывает вопросы у жителей. В акимате Алматы заверили, что планов по ликвидации арычной системы нет: ее адаптируют к современным требованиям безопасности, перекрывая прочными плитами наиболее опасные участки.

    Как и зачем в Алматы закрывают плитами арыки
    Кадр из видео

    Как пояснили в городском акимате, арыки сохранят свою основную функцию — отвод дождевых и талых вод, однако станут безопаснее и удобнее для пешеходов.

    — Большинство арыков Алматы проектировалось десятки лет назад, когда основной объем воды поступал с предгорий. Сегодня город изменился: основную нагрузку принимают системы поверхностного стока и ливневая канализация. Поэтому арыки модернизируют — их перекрывают железобетонными плитами с технологическими люками для обслуживания и очистки, — сообщили в акимате.

    В ведомстве отметили, что открытые конструкции, расположенные в непосредственной близости от дорог и тротуаров, создают дополнительные риски.

    — Дорога проходит вплотную к открытому арыку. Здесь легко оступиться, особенно детям, пожилым людям или родителям с колясками. Кроме того, арыки регулярно засоряются мусором, листвой и песком, что снижает пропускную способность системы и увеличивает расходы на содержание, — отметили в акимате.

    Как и зачем в Алматы закрывают плитами арыки
    Кадр из видео

    После модернизации арыки останутся на прежнем месте, однако сверху будут закрыты прочными железобетонными плитами. Для обеспечения доступа коммунальных служб каждые 5–6 метров устанавливаются специальные технологические люки.

    В акимате считают, что такое решение позволит расширить тротуары, снизить попадание мусора внутрь системы и сохранить бесперебойный отвод воды.

    Относительно мнения о том, что открытые арыки помогают снижать температуру воздуха в городе в летний период, в акимате отметили, что площадь и объем воды в арычной системе недостаточны для заметного влияния на микроклимат. Основной охлаждающий эффект обеспечивают деревья и другие зеленые насаждения.

    Как и зачем в Алматы закрывают плитами арыки
    Кадр из видео

    Модернизация затронет не всю арычную сеть Алматы, а только потенциально травмоопасные участки, расположенные рядом с проезжей частью и пешеходными зонами. Это около 10–15% от общей протяженности городских сетей. Остальные арычные каналы, расположенные вдали от дорог, сохранят открытый вид.

    — Такое решение продиктовано прежде всего вопросами безопасности. К сожалению, трагические случаи уже происходили. В 2017 году в арыке погибла молодая женщина. А в 2026 году — мужчина, — напомнили в акимате.

    Подобный закрытый формат уже успешно протестирован на проспекте Достык и улице Пушкина — во время сильных ливней обновленная система полностью справилась с потоками воды.

    Ранее алматинский школьник предложил ИИ-разработку для борьбы с засором арыков.

    Дороги Акимат Безопасность Алматы Благоустройство Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор