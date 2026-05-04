Алматинский школьник предложил ИИ-разработку для борьбы с засором арыков

В Алматы ученик 10 класса школы-лицея № 54 имени Панфилова Амир Алниязов разработал проект на основе искусственного интеллекта, направленный на решение одной из актуальных городских проблем — засоров арычной сети и подтоплений после дождей, передает Kazinform.

Идея проекта заключается в том, чтобы с помощью AI и других цифровых технологий быстрее выявлять проблемные участки арыков и передавать информацию ответственным службам, а также предоставить возможность жителям и гостям города сообщать о подтоплениях и засорах в реальном режиме времени с фото и видео через телеграм бот по принципу одного окна.

Фото Амира Алниязова

В основе разработки — датчики уровня воды, электронные модули и цифровая платформа, на которой отображаются данные о состоянии арыков.

По задумке автора, система может фиксировать повышение уровня воды, получать уведомления от граждан, помогать коммунальным службам оперативно реагировать на возможные засоры, определять потенциально опасные зоны и планировать проактивные работы. Это особенно важно для Алматы, где во время сильных осадков арыки нередко переполняются из-за мусора, листвы и недостаточной пропускной способности отдельных участков.

Проект также предусматривает использование онлайн-карты и интеллектуальной обработки данных.

Датчики над арыками передают информацию о повышении уровня воды через разработанную Амиром программу мониторинг. Туда же поступают сведения от граждан. AI определяет приоритет критичности по данным датчиков и сообщениям граждан, обрабатывает фото и видео, моментально выдает краткий отчет о характере проблемы (заиливание, мусор, упавшее древо на водном пути) и, учитывая геометки, прокладывает оптимальный маршрут до места засора для бригад коммунальных служб.

Кроме этого, программа постоянно анализирует ситуацию, выявляет потенциально — проблемные учатки и составляет профилактическую карту.

Такая система может стать дополнительным инструментом для городских служб. Она позволит не только принимать обращения от жителей, но и заранее видеть, где требуется очистка или выезд специалистов.

Таким образом, система оптимизирует плановые работы коммунальщиков и их приоритетность и маршруты в экстренной ситуации.

Преподаватель Амира и одновременно научный руководитель его проекта Динара Ерданинова отметила, что разработка школьника имеет практическую направленность и может быть полезна для города. По ее словам, такие инициативы показывают, как современные технологии могут применяться для решения реальных экологических и инфраструктурных задач, и как совсем молодые люди осваивают новейшие технологии и внедряют их в нашу жизнь.

Проектом заинтересовалась Национальная академия наук в лице ее президента Ахылбека Куришбаева, также разработка была представлена министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову и получила от него высокую оценку.

Амир уверен, что в будущем разработку можно использовать в пилотном режиме для мониторинга арычной системы Алматы, и уже отправил предложение в алматинский акимат.

