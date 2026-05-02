Разработка казахстанцев победила на конкурсе Abilities Expo в Нью-Йорке

Жан Аманкельды (КБТУ, Казахстан) и Богдан Миронов (Berea College, США) под научным руководством учителя физики Асхата Жумабекова (ТОП-50 лучших учителей мира, лучший педагог-2018 МОН РК) создали бесплатную платформу Kozha на базе искусственного интеллекта, которая переводит учебные лекции, тексты и видео на жестовый язык в реальном времени.

Научный руководитель проекта Асхат Жумабеков рассказал Kazinform, что выход казахстанской разработки сначала в финал конкурса в Нью-Йорке, а тем более сама победа там — исторические.

— Это первая команда из Казахстана, дошедшая до такого уровня. Наши ребята уже в Нью-Йорке. Это история не только одного проекта — это голос казахстанской молодежи, инклюзивного образования и отечественной науки. Экспертное жюри высоко оценило их выступление, а также постерную презентацию во второй день. По итогам конкурса они завоевали главный приз — 1000 долларов от фонда Joey Wallace Educational Scholarship Fund. Они были отобраны среди участников из десятков стран и в итоге заняли первое место. Это огромное достижение моих детей, и я невероятно горжусь ими, — сказал Асхат Жумабеков.

Сегодня в мире более 430 миллионов человек живут с существенным снижением слуха. Только в Казахстане учатся более 5 000 глухих и слабослышащих детей, но квалифицированных сурдопереводчиков по-прежнему критически мало.

Именно поэтому Kozha — это не просто IT-разработка. Это мост к равным возможностям, качественному образованию и справедливости, реальный шаг к доступному образованию для глухих и слабослышащих детей.

