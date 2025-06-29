Как «работает» язык жестов — интервью с сурдопереводчиком телеканала Jibek Joly

— Бакдаулет, Вы язык жестов, можно сказать, впитали с молоком матери, используете постоянно. Как Вы привыкли жить в «мире тишины»?

— Да. С детства я отцу помогал переводить, сопровождал его. Он был водителем манипулятора, и я помогал ему в настройках и прочих делах. У меня девушка слышит с аппаратом. Мы часто ходим в кино, я рядом сижу, перевожу для нее.

— Сложно ли обучиться языку жестов?

— Совершенно нет. Базовые курсы длятся три месяца. Вы даже можете дома YouTube открыть, посмотреть. Там есть обучающие видеоролики. Хорошие, познавательные, несложные. Там базу можно выучить, а дальше уже поступить на профессиональную квалификацию сурдопереводчика.

Фото: Kazinform

— Нужно ли сдавать экзамен, как IELTS по английскому, где получить сертификат?

— Да, верно. У нас есть Казахское общество глухих. Там обучают базовым курсам и можно сдать на квалификацию сурдопереводчика, в конце выдается диплом. Я бы даже сказал, корочка: о том, что вы получили у них образование. Это самое основное. Без него никуда нельзя устроиться.

— Правда ли, что язык жестов универсальный для всех в мире? Или есть английский, русский, казахский языки жестов?

— Так же как и обычные языки, конечно, делится. Английский отличается от русского. Жесты категорически разные. В странах СНГ жесты более-менее похожи, но смысл будет сильно отличаться.

— Вы показываете целыми фразами или отдельно по буквам, по словам?

— Есть базовые жесты — по буквам, по фразам, по словам. Что-то типа разговорника, получается. В YouTube даже если найдете, там как раз так и обучают: сперва буквы, потом слова и фразы.

— Главную роль играет мимика?

— Да. К примеру, когда дикторов двое или идут дебаты, показываем вопрос и ответ. Если дебаты бурные, берем самые ключевые моменты, чтобы успеть все охватить. Интонацию, конечно, показываем мимикой. Я бы даже сказал, вообще все показывается мимикой.

— Обязательно ли использование обеих рук? Как держать в руке смартфон и разговаривать по видеосвязи?

— Есть жесты, которые показывают одной рукой, есть те, которые двумя. Но в принципе с одной рукой тоже все понятно. Там ничего такого сложного нет.

— А где работают сурдопереводчики?

— Не только на телевидении. Сурдопереводчик сопровождает людей с особыми потребностями в судах, в больницах, везде, где нужна помощь. Мы для них, можно сказать, как уши. В целом такая специфика работы.

— Какие есть сложности в сурдопереводе на ТВ?

— Бывает, озвучивают зарубежные компании. Мы их, получается, не называем, а просто показываем фразу «зарубежные компании». Не названием, а, допустим, к какой области она относится. Потому что это уже на другом языке жестов показывается.

— Как у нас вообще в стране обстоят дела с сурдокадрами?

— Сурдопереводчиков на самом деле много, но мало тех, которые знают и казахский, и русский. Они ведь жестами отличаются. В основном, для перевода в социальной сфере — в больницах, в ЦОНах — достаточно и русского языка. А в сфере телевидения уже чуть сложновато будет, потому что надо знать хорошо и казахский, и русский, чтобы переводить.

— Сейчас прогресс шагнул вперед. Даже мультфильмы показывают с сурдопереводом от ИИ. Насколько он адаптирован, хорошо показывает?

— Ко мне приходили люди, которые говорили, что и им, и детям сложно понять такой перевод, потому что он досконально не передает смысл, а выдает более прямой текст. Особенность в том, что людям слабослышащим нужен смысловой перевод, контекст. Ну, а в личном общении никто не отменял телефоны: всегда можно напечатать, они читать, писать все умеют.

— Переводить тому, кто не слышит, довольно ответственная задача. Здесь ведь нельзя «фальшивить»…

— Да. Причем люди всегда замечают, что этот сурдопереводчик, допустим, работает только на ТВ, и у него мало опыта личного общения, а другой — наоборот, больше расположен к разговорам. Есть ведь разные сленги, разные манеры общения. Когда вы начинаете общаться с человеком на языке жестов, он сразу понимает, хороший ли вы переводчик, базовое у вас знание языка жестов или вы уже профессионал своего дела. Если вы 24/7 в этой сфере — это видно. Когда меня направили сурдопереводчиком первый раз, прикрепили к человеку, которому нужно было оформить документ в ЦОНе. Он мне тогда «сказал»: вы общаетесь так, будто вы тоже слабослышащий. То есть это как с иностранным языком: заметен акцент, а если попадаешь в среду, уровень становится лучше.

— Насколько сегодня наше общество толерантно к слабослышащим?

— К сожалению, часто, когда в общественных местах видят человека слабослышащего, который разговаривает жестами, передразнивают, показывают что-то неприятное, пытаются заговорить, даже не зная язык. Это, я бы сказал, такая наболевшая проблема. У меня была, к примеру, ситуация в больнице: я объяснил медсестре, что отец вообще не слышит. Она сказала, что поняла, а когда я вернулся с документами, наблюдал, как она кричит на отца изо всех сил, чтобы он услышал. Люди с этим же не жили, они не понимают, каково это — находиться в мире тишины.

— Расскажите, как стоит правильно себя вести с людьми слабослышащими?

— Такие люди бывают очень раздражительными. Если вы попросите его что-то сделать, а он этого не хочет — он не станет этого делать ни под каким предлогом. У них немного по-другому работает мышление, другое мировоззрение. Они понимают все прямо, без подтекста. Так что не пытайтесь их разозлить, вывести из себя. Самый верный способ — просто объяснить: у нас такие правила. Они поймут и все сделают. Также не стоит их отчитывать и указывать, как и что надо делать. Они не любят, когда на них давят.

— А как ругаются глухонемые?

— Активно жестикулируют. Когда человек просто общается, у него руки и жесты более мягкие. Ну, а когда ругается — все резко, жестко, с экспрессией. Опять же, учитывая особенности мышления, они, как правило, пытаются друг друга перебить, доказать свое.

— Мышление, получается, образное, ведь Ваши родители и зрители канала видят мир через Ваши руки…

— Да, это, наверное, зов сердца. Мне нравится помогать людям. Не буду говорить, что я «вау» какой переводчик. Я просто делаю свое дело. Мы ведь бойцы невидимого фронта.

— Если язык жестов несложный, наверное, нам всем стоит выучить хотя бы базу, чтобы суметь помочь слабослышащему человеку в общественном месте?

— Безусловно. Это каждому будет полезно. Даже достаточно выучить алфавит. Особенно медсестрам в больницах, работникам ЦОНов и иных организаций, обслуживающих население.