Какими будут социальные выплаты в 2023 году

15 Декабря 2022, 17:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года в Казахстане увеличатся размеры пособий в связи с изменением расчетных показателей в бюджете на будущий год. Подробнее о том, как изменятся социальные выплаты в будущем году, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Изменения расчетных показателей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы». Согласно документу, с 1 января 2023 года в стране изменятся расчетные показатели.

Месячный расчетный показатель, который используется для расчетов и начислений пособий и других социальных выплат, налогов и других платежей, составит 3 450 тенге.

Минимальный прожиточный минимум составит 40 567 тенге. (Следует отметить, что прожиточный минимум в 2021 году составлял 34 302 тенге, а в 2022 году – 36 018 тенге).

Минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге.

Кроме того, изменения в законе предусматривают постепенное увеличение размера базовой пенсии, а также увеличение величины максимального дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП.

Выплаты по рождению ребенка

Выплата при рождении ребенка положена как работающим, так и неработающим женщинам.

При этом, размер пособия составляет 38 МРП или 131 100 тенге с 2023 года (ранее 120 840 тенге) на рождение первого, второго и третьего ребенка. На четвертого и последующих детей – 63 МРП (217 350 тенге с 2023 года).

Пособие по уходу за ребенком

Помимо этого, новый закон предусматривает увеличение периода выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Поручение об увеличении срока выплаты пособия по уходу за ребенком было озвучено Главой государство в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года.

Таким образом, с 1 января 2023 года женщины, родившие детей в 2023 году, будут получать пособие по уходу за ребенком на протяжении 1,5 лет. Для детей, родившихся в 2022 году, выплата будет продлена автоматически еще на полгода.

Ниже представлены размеры выплат пособия по уходу за ребенком.

Для женщин, осуществляющих трудовую деятельность до рождения ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком рассчитывается отдельно. Общий доход за последние 2 года работы делится на 24 месяца, умножается на утвержденный государством коэффициент 0,4, и из полученной суммы вычитается 10% пенсионного взноса.

Пособие по уходу за ребенком осуществляется не только из бюджета, но и из государственного фонда социального страхования. Поэтому для его получения внесение регулярного взноса из заработной платы считается обязательным.

При этом, в случае если получатель выплаты увольняется с работы за полтора года до рождения, размер социальной выплаты остается на уровне государственного пособия.

Пособия многодетным матерям

В 2023 году также увеличится размер пособий, выплачиваемых многодетным матерям. Речь идет о семьях с четырьмя и более детьми.

Ниже представлены размеры выплат согласно количеству детей в семье.

Кроме того, в 2023 году многодетным женщинам, получившим «Күміс алқа» (родившие и воспитавшие шестеро детей) и «Алтын алқа» (родившие и воспитавшие семь и более детей), будет выплачиваться ежемесячное государственное пособие в размере 6,4 МРП или 22 080 тенге.

В 2023 году величина пособия, выплачиваемого родителям и опекунам детей-инвалидов, установлен в размере 56 794 тенге.

Пособие по инвалидности

Размеры государственного социального пособия по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума (40 567 тенге с 2023 года).

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в настоящее время размер пособия по инвалидности от общего заболевания первой группы составляет 71 787 тенге, второй группы – 57 206 тенге, третьей группы – 38 885 тенге.

С 1 января 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности будут повышены на 8,5% в связи с изменением величины ПМ.

Таким образом, размер пособия по инвалидности от общего заболевания первой группы составит 77 889 тенге, второй группы – 62 068 тенге, третьей группы – 42 190 тенге.

Выплаты в связи с потерей работы

Социальная выплата по потере работы из Государственного фонда социального страхования назначается участнику системы обязательного социального страхования со дня регистрации в качестве безработного в центре занятости населения.

Размер социальной выплаты зависит от дохода участника системы, с которого производись социальные отчисления, стажа участия в системе и коэффициента замещения дохода. В настоящее время коэффициент замещения дохода составляет 0,4. Выплата осуществляется от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе.

Однако в новом законе внесены концептуальные изменения по увеличению размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц. Так с 1 января 2023 года коэффициент замещения дохода составит 45% среднемесячного дохода (ранее 40%). Изменения внесены в соответствии с международными стандартами.

При этом, повышение размеров социальной выплаты по потере работы также коснется действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое будет произведено автоматически.

Следует отметить, что с 1 апреля 2022 года применяется два размера МРП. Первый используется для выплаты пособий и других социальных выплат (3 180 тенге), второй используется для уплаты штрафов и налогов, и других платежей (3 063 тенге).

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере государственной молодежной политики и социального обеспечения Республики Казахстан.