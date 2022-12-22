Какими будут отношения между Казахстаном и Великобританией - МИД РК

22 Декабря 2022, 07:20

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал о содержании нового Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас уровень наших двусторонних взаимоотношений оценивается как стратегическое партнерство. Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы углубить его. Именно на это направлен проект нового Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве (между Казахстаном и Великобританией - прим. ред.)», - рассказал Мухтар Тлеуберди.

Подчеркнув высокий уровень взаимного доверия и тесный политический диалог между Астаной и Лондоном, глава казахстанского внешнеполитического ведомства поделился, что обе стороны заинтересованы в дальнейшем углублении торгово-экономического, инвестиционного и культурно гуманитарного сотрудничества.

«До сих пор британские компании рассматривали Казахстан, в основном, как источник поставки сырья в Великобританию. Сегодня мы заинтересованы в привлечении инвестиций в другие секторы, прежде всего, в сельское хозяйство, цифровые технологии, возобновляемые источники энергии. Обо всем этом идет речь в данном соглашении», - отметил высокопоставленный казахстанский дипломат.

Одним из приоритетов соглашения нового уровня, которое стороны намерены подписать в ходе визита британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли в Астану в 2023 году, является гуманитарное сотрудничество.

«В культурно-гуманитарном разрезе для нас представляет интерес реализация задачи, поставленной нашим Президентом, об усилении образования по техническим специальностям, поскольку Великобритания очень сильна в этом. В ходе своих встреч в Лондоне мы обсуждали возможность открытия филиалов британских технических университетов, а также увеличение числа студентов из Казахстана, обучающихся в Великобритании», - поделился Мухтар Тлеуберди.

Конкретные сроки заключения соглашения заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана не назвал, отметив только, что процесс согласования соглашения «уже на финишной прямой».

Ранее сообщалось, что Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли провели 6-е заседание Стратегического диалога между Казахстаном и Соединенным Королевством 20 декабря в Лондоне.

Фото: gov.kz