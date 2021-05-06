Каким станет фонтан «Неделька» в Алматы после реконструкции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление зеленой экономики Алматы показало концепцию благоустройства и озеленения скверов возле казахского национального театра оперы и балета имени Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект презентовала руководителем Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская.

На пересечении улиц Кабанбай батыра и Байсеитовой будет организована плаза - вовлекающее место, которое притягивало бы посетителей.

«Мы постарались организовать зону барьер безопасности, поскольку здесь проходят технические коммуникации. Все растения будут пересажены», - отметили в управлении.

Входная зона на фонтан «Неделька». Сейчас здесь растут деревья, которые нуждаются в санитарной обрезке и закрывают пространство. Планируется открыть это место и поставить скамейки. Также откроется взор на фонтан и арки.

Фонтан «Неделька» будет восстановлен в том инженерном виде, в котором он был раньше. Восстанавливая струи фонтана, его облик не будет меняться. Будет сохранен гранитный камень, очистится дно, восстанавливаются изношенные инженерные сети.

Также будут восстанавливаться арки и люстры. Никаких кардинальных работ и перемен с ними произведено не будет. Их отреставрируют, чтобы вернуть былой исторический облик.

На пересечение улиц Жамбыла и Байсеитовой создается площадь с круглыми скамейками. Здесь есть кустарники, которые будут пересажены.

На территории улицы Джамбула около кафе «Театральное» будут установлены качели и посажены магнолии. Инициатором посадок стала жительница Алматы, предприниматель Асель Татишева. Благодаря поддержке бизнесу и неравнодушным алматинцам здесь будут цвести прекрасные магнолии.

Кафе «Театральное» – вид на фонтан. Фонтаны находятся в плохом состоянии. Здесь обновят полностью всю инженерную коммуникацию, а внешний облик восстановят.

Три фонтана. Здесь проведут работы по благоустройству. Приведут фонтаны в порядок, которые находятся в плохом состоянии. Будет обновлена вся коммуникация.

На входной зоне восстановят исторические фонари и фонтаны вдоль ул. Кабанбай Батыра.



