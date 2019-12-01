Каким был школьником Елбасы, рассказали его одноклассники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Каким был школьником Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, рассказали его одноклассники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выпускники 1958 года Каскеленской школы-интерната им. Абая, в числе которых был и Нурсултан Назарбаев, с теплотой отзываются о Елбасы.

«Мы с Нуреке (Нурсултан Назарбаев - прим. автора) учились всего год, в 1957 году 1 сентября он из школы Шамалгана перебрался к нам со своими одноклассниками. Султан, как мы его тогда звали, с первых дней показал свою активность, сразу влился в наш класс и мы к нему все быстро привыкли. Он был для нас примером, поскольку у него была хорошая успеваемость, занимался общественной работой, спортом, музыкой», - вспоминает Кенес Байбосынов.





По его словам, Елбасы увлекался боксом, борьбой, играл на гармони, в целом был всесторонне развитым.

«Он не любил драку. Какие-то разборки решал только словами. То есть, у него был миролюбивый характер. Он сразу же стал лидером среди нас. Нельзя было не признать этот факт. Все учителя и школьники тогда заметили его трудолюбие, большое стремление к знаниям, тепло отзывались о нем. Он был дисциплинированным, воспитанным», - добавил одноклассник Елбасы.





Кенес Байбосынов заметил, что после того, как окончили школу, они с ним не виделись более 30 лет. Впервые после этого одноклассники встретились только на 50-летнем юбилее школы в начале 90-х годов.

«Мы с ним после этого увиделись дважды. В апреле 2015 года, когда были с одноклассниками Карасайского района, и в том же году летом в Таразе на мероприятии, посвященном 550-летию Казахского ханства», - сказал Кенес Байбосынов.

Одноклассница Елбасы Рая Сиразитдинова также с теплотой вспоминает о школьных временах.

«Это здание было построено еще в 1899 году. Тогда она была церковно-приходской школой. Но в 1999 году школу сделали музеем», - рассказывает Рая Сиразитдинова о школе имени Абая.

Именно здесь они когда-то учились, танцевали и встретили 17-летнего Нурсултана Назарбаева.

«По субботам мы организовывали разные вечера в нашем школьном фойе, он же и был нашим спортивным залом. Тогда Нурсултан придумывал разные викторины и увлекательные игры. Помню, по его инициативе появилась у нас танцевальная игра «восьмерка», мы мелом на полу рисовали большую восьмерку и все по очереди по парам танцевали по этой линии - вальс. Нурсултан хорошо танцевал, выигрывал конкурсы», - поделилась Рая Сиразитдинова.

Ко Дню Первого Президента одноклассники организовали небольшую встречу в этой школе, где сейчас располагается историко-краеведческий музей Карасайского района.

Гостей они ознакомили с экземпляром красочно изданной книги «Елбасы сыныптастары», которая представляет собой особенную ценность. В ней собраны воспоминания сверстников Первого Президента, тех, кто в Каскелене заканчивал вместе с ним казахскую среднюю школу им. Абая.





«Тогда, в 1958 году, количество выпускников составляло 42 человека, по 21 в двух классах. К сожалению, 16 из них сейчас нет рядом с нами», - говорит Кенес Байбосынов.

В сборнике можно увидеть редкие фотографии, проникнуться духом того времени, осознать, насколько уважительно, с гордостью и любовью относится народ к своему великому земляку.

Одноклассники с особой теплотой вспоминали дни, когда Нурсултан Назарбаев приезжал к ним на юбилей школы, а также те далекие годы учебы, которые прошли вмес­те с будущим Елбасы.















