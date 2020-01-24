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Каким будет рост в отрасли АПК, рассказал Аскар Мамин

24 Января 2020 11:07
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Каким будет рост в отрасли АПК, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о планах по развитию агропромышленного комплекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В агропромышленном комплексе фокус будет направлен на стимулирование глубокой переработки сельхозпродукции. Будет реализован комплексный подход по обеспечению продовольственными товарами, предусматривающий увеличение производства сельхозпродукции, субсидирование с привязкой к импортозамещению, рост инвестиций и расширение экспорта продукции АПК», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

По его словам, привлечение стратегических инвесторов будет способствовать формированию чёткого понимания у казахстанских фермеров долгосрочных перспектив развития отрасли.

«В 2020 году будут обеспечены темпы роста отрасли на 6%, сокращение импорта продукции АПК на 6%, создание 40 тысяч новых рабочих мест.

В целом АПК является инвестиционно привлекательной отраслью.

В ближайшие 5 лет будет реализовано 387 проектов на сумму 4,4 трлн тенге, из них в 2020 году начнётся реализация 94 проектов на 559 млрд тенге», - отметил Премьер-Министр РК.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении уже ведётся.

«Так, в Северо-Казахстанской области реализуются проекты по развитию глубокой переработки пшеницы. Планируется ввод в эксплуатацию новых перерабатывающих мощностей, что позволит за 3 года довести объёмы переработки пшеницы в области с 20% до 90%», - подчеркнул А. Мамин.

Премьер-Министр заметил, что это пример для других зерносеющих регионов.

«В Жамбылской области, где 60% населения проживает в сельской местности, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. В результате в рамках этого проекта в ближайшие 2 года выпуск сельхозпродукции вырастет на 34%, загрузка предприятий – на 30%, будет создано более 4 тысяч новых рабочих мест», - заключил А. Мамин.


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Сельское хозяйство, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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