Каким будет рост в отрасли АПК, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о планах по развитию агропромышленного комплекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В агропромышленном комплексе фокус будет направлен на стимулирование глубокой переработки сельхозпродукции. Будет реализован комплексный подход по обеспечению продовольственными товарами, предусматривающий увеличение производства сельхозпродукции, субсидирование с привязкой к импортозамещению, рост инвестиций и расширение экспорта продукции АПК», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

По его словам, привлечение стратегических инвесторов будет способствовать формированию чёткого понимания у казахстанских фермеров долгосрочных перспектив развития отрасли.

«В 2020 году будут обеспечены темпы роста отрасли на 6%, сокращение импорта продукции АПК на 6%, создание 40 тысяч новых рабочих мест.

В целом АПК является инвестиционно привлекательной отраслью.

В ближайшие 5 лет будет реализовано 387 проектов на сумму 4,4 трлн тенге, из них в 2020 году начнётся реализация 94 проектов на 559 млрд тенге», - отметил Премьер-Министр РК.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении уже ведётся.

«Так, в Северо-Казахстанской области реализуются проекты по развитию глубокой переработки пшеницы. Планируется ввод в эксплуатацию новых перерабатывающих мощностей, что позволит за 3 года довести объёмы переработки пшеницы в области с 20% до 90%», - подчеркнул А. Мамин.

Премьер-Министр заметил, что это пример для других зерносеющих регионов.

«В Жамбылской области, где 60% населения проживает в сельской местности, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. В результате в рамках этого проекта в ближайшие 2 года выпуск сельхозпродукции вырастет на 34%, загрузка предприятий – на 30%, будет создано более 4 тысяч новых рабочих мест», - заключил А. Мамин.