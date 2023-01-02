Каким будет 2023 год для Актюбинской области

2 Января 2023, 16:14

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2023 год Актюбинская область зашла с новым акимом области Ералы Тугжановым, который заявил о начале реализации в регионе ряда уникальных проектов по развитию образования на селе, сельского бизнеса и железнодорожного экспресса в городе Актобе. Кроме того поставлены планы по привлечению в экономику региона 1 трлн тенге инвестиций, строительству ряда значимых проектов в сфере промышленности, медицины, образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актюбинская область имеет выгодное географическое расположение, находится на пути автомагистрали «Западная Европа-Западный Китай». Потенциал региона позволяет развивать промышленность и сельское хозяйство, добывать нефть, газ и ряд полезных ископаемых.

2022 год оказался для региона, впрочем как для всей страны, неоднозначным периодом. В целом в регионе сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. По данным департамента бюро Нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в 2022 году наблюдался рост почти по всем отраслям экономики, кроме торговли, так розничная торговля за 11 месяцев 2022 года снизилась на 36 %, оптовая торговля снизилась на 1,5 %.

Большая часть жителей из-за отсутствия работы на селе переезжает в областной центр Актобе, в котором на сегодня проживает более 556 тысяч человек. Население области по данным на 1 ноября 2022 года составляет около 926 тысяч человек.

Проект «Ауыл аманаты», по словам акима области Ералы Тугжанова, призван помочь сельчанам открыть свой бизнес и зарабатывать на личном подворье или приусадебном участке. Для этого власти региона готовы выделить кредиты под залог сельских домов под 2,5 %, а также выдавать товарные кредиты. Жители сел смогут реализовать 2 тысячи 772 проекта на общую сумму 3 млрд тенге. Помимо денежных займов, крупные сельскохозяйственные предприятия предоставят 6 тысяч голов скота сельчанам в качестве товарного кредита. Ожидается, что при реализации данного проекта уровень безработицы на селе сократится на 41 %, а доходы сельского населения за пять лет вырастут в два раза.

В 2023 году в экономику Актюбинской области планируется привлечь 1 трлн тенге инвестиций. В том числе, в 2023 году начнется реализация таких крупных проектов, как Центр ядерной медицины, битумный и сталеплавильный заводы, рельсосварочное предприятие и нефтехимический комплекс в городе Жем.

Осенью 2022 года Актюбинской областью были достигнуты соглашения о привлечении рекордных сумм инвестиций в ближайшие несколько лет. Так, круглый стол по глобальным инвестициям принес региону пять соглашений на сумму 735 млн долларов США, а международный инвестиционный форум Investment Aktobe -2022 – соглашения на 2,7 трлн тенге.

В сфере экологии на 2023 год запланированы строительство канализационных очистных сооружений города Актобе, а также реализация экологических проектов АО «ТНК «Казхром» на сумму 85 млрд тенге. Это проекты по модернизации печей Актюбинского завода ферросплавов и полной утилизации выбросов от ферросплавного производства.

В регионе принимаются меры по обеспечению населения качественной питьевой водой, газом. На сегодня 98 % населения обеспечены чистой питьевой водой, 93,4 % – природным газом. Отремонтировано 536 километров дорог, по итогам 2022 года доля дорог местного значения в нормативном состоянии составила 72 %. Создано около 33 тысяч новых рабочих мест, из которых 48 % – постоянные. Продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры социальной сферы. В 2022 году были введены в эксплуатацию четыре врачебных амбулатории и один медицинский пункт.

На 2023 год запланировано начало строительства многопрофильных межрайонных больниц в Хромтауском, Мугалжарском, Шалкарском районах, в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» – капитальный ремонт и строительство шести объектов на сумму 1,2 млрд тенге. В рамках нацпроекта «Модернизация здравоохранения на селе» в течение двух лет в 29 сельских населенных пунктах области появятся современные объекты здравоохранения.

В регионе ведется работа по решению проблем аварийных и трехсменных школ. Ведется строительство 14 общеобразовательных школ. Еще 20 школ будут возведены в течение трех лет в рамках нацпроекта «Комфортная школа». Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.

С целью улучшения качества образования в сельских школах впервые в республике в Актюбинской области в 2022 году был запущен региональный проект «БІЛІМ ALL». Для этого были отобраны 35 лучших учителей шести ведущих школ области, которые начали вести онлайн-уроки для учащихся 120 школ по математике, физике, химии, биологии, английскому языку. В результате реализации проекта ожидается преодоление разрыва в качестве образования между городскими и сельскими учащимися, повышение качества образования сельских детей.

Как рассказал аким на встрече с депутатами, в регионе будет продолжена работа по обеспечению стабильного экономического роста. В 2023 году планируется увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике региона с 21,3 % до 25 %. На проекты по водоснабжению и газификации населенных пунктов будет направлено 20 млрд тенге. Планируется реализовать 129 дорожных проектов по ремонту и строительству 763 километров автодорог.

В городе Актобе в 2023 году планируется начать разработку проекта городского железнодорожного экспресса от 41 разъезда до станции Женишке, который объединит центр города и разгрузит имеющийся общественный транспорт.

«В новом году нас ждет большая работа по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Мы продолжим привлекать инвестиции, улучшать социальную инфраструктуру, газифицировать и обеспечивать чистой питьевой водой села, строить и ремонтировать дороги», - отметил аким на встрече с журналистами.