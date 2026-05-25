Как ИИ помогает находить неисправности на железнодорожных путях за минуты

АО «НК «Қазақстан темір жолы» продолжает модернизацию железнодорожной инфраструктуры и внедрение цифровых технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта. Об этом на заседании Общественного совета Фонда по ключевым показателям деятельности компании сообщил председатель правления компании Талгат Алдыбергенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в настоящее время нацкомпания реализует несколько крупных инфраструктурных проектов. Один из них был завершен в прошлом году, еще четыре находятся в стадии реализации.

Завершение строительства железнодорожной линии Бахты — Аягоз ожидается в следующем году.

Кроме того, продолжается модернизация существующих магистралей.

— Семь проектов затрагивают как модернизацию инфраструктуры, так и внедрение системы автоблокировки. Если говорить о пропускной способности, это дает возможность увеличить ее более чем в два-два с половиной раза, — отметил он.

Отдельное внимание уделяется капитальному ремонту путей. Программа, реализуемая с 2023 года, охватывает около 11 тысяч километров железнодорожной сети.

В компании также проводят масштабную цифровую трансформацию. По итогам IT-аудита, завершенного в конце 2025 года, было установлено, что значительная часть инфраструктуры нуждается в обновлении.

— Аудит выявил много ключевых вопросов, требующих оперативного решения. Порядка 70% систем достаточно старые, еще со времен Советского Союза, — подчеркнул спикер.

Одним из ключевых цифровых проектов стала система интеллектуальной диагностики железнодорожной инфраструктуры.

— Умная диагностика в онлайн-режиме через Starlink позволяет нам буквально за несколько минут обнаруживать неисправность на конкретном участке пути. Информация передается в ситуационный центр, после чего диспетчер оперативно направляет бригаду для устранения проблемы, — рассказал Алдыбергенов.

По словам представителя компании, технология уже работает в практическом режиме и позволяет контролировать состояние рельсов, шпал, насыпей и балластного слоя.

В КТЖ отмечают, что внедрение подобных решений напрямую влияет на безопасность движения поездов и эффективность перевозочного процесса.

— Когда мы оперативно устраняем неисправность, повышается безопасность движения. После этого можно увеличивать скорость поездов, а значит — и количество составов, проходящих по участку, — сообщил он.

Параллельно компания занимается цифровизацией планирования перевозок и согласования международных грузопотоков с железнодорожными администрациями соседних стран. Также внедряется система выявления так называемого скрытого транзита и недобросовестных участников рынка, которые могут занижать объемы перевозок и не в полном объеме оплачивать тарифы.

По данным КТЖ, часть цифровых решений уже используется в рабочем режиме, а их масштабное внедрение планируется завершить до конца года.

Напомним, по итогам 2025 года эксплуатационный грузооборот АО «НК «Қазақстан темір жолы» составил 291 млрд т-км, что на 9% выше предыдущего периода.