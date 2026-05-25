Выручка КТЖ в 2025 году превысила 2,7 трлн тенге

По итогам 2025 года эксплуатационный грузооборот АО «НК «Қазақстан темір жолы» составил 291 млрд т-км, что на 9% выше предыдущего периода, передает корреспондент агентства Kazinform.

Общий объем перевозок достиг 320 млн тонн, транзит вырос на 13% и составил 33 млн тонн. Об этом на заседании Общественного совета Фонда по ключевым показателям деятельности компании сказал председатель правления АО «НК Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов.

Он отметил роль железнодорожного транспорта в экономике страны.

— Железнодорожный транспорт остается базовым элементом экономики Казахстана, обеспечивая 62% всего грузооборота и 18% пассажирооборота в стране, — отметил он.

По его словам, финансовые показатели также показали рост: выручка составила 2 761 млрд тенге, а чистая прибыль — 340 млрд тенге, что на 91% выше уровня прошлого периода.

Отдельно отмечен рост экспортных перевозок, которые увеличились на 7,2% и достигли 89,2 млн тонн.

