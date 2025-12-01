Каких птиц можно встретить зимой в Иртышском бору

В резервате «Ертіс орманы» даже в зимний период можно встретить разнообразных птиц.

Фото: резерват Ертіс орманы

— Каждый год с наступлением снежного покрова мы устанавливаем фотоловушки и наблюдаем за птицами. В последний раз в объектив камеры попали пестрая синица, серая синица, горихвостка, соловей и желтобрюхая птица. Эти виды хорошо приспособлены к холоду и способны находить корм даже под снегом, — сообщили в резервате.

Фото: резерват Ертіс орманы

В зимний период сюда прилетают и специальные «зимние» птицы. Например, щур с мощным клювом, приспособленным для раскалывания кедровых орехов, редкая и очень подвижная гаичка, певчий свиристель, а также рябинник, питающийся ягодами рябины.

Фото: резерват Ертіс орманы

Специалисты отмечают, что эти виды птиц играют важную роль в лесной экосистеме: они распространяют семена деревьев, регулируют численность насекомых и служат показателем экологического благополучия.

Фото: резерват Ертіс орманы

Зима это самый сложный период для птиц, поэтому сохранение лесов и бережное отношение к природе имеют особое значение.