    18:00, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Каких птиц можно встретить зимой в Иртышском бору

    В особо охраняемом природном резервате обитает около 90 видов птиц, часть из которых остается зимовать в лесу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: резерват Ертіс орманы

    В резервате «Ертіс орманы» даже в зимний период можно встретить разнообразных птиц.

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: резерват Ертіс орманы

    — Каждый год с наступлением снежного покрова мы устанавливаем фотоловушки и наблюдаем за птицами. В последний раз в объектив камеры попали пестрая синица, серая синица, горихвостка, соловей и желтобрюхая птица. Эти виды хорошо приспособлены к холоду и способны находить корм даже под снегом, — сообщили в резервате.

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: резерват Ертіс орманы

    В зимний период сюда прилетают и специальные «зимние» птицы. Например, щур с мощным клювом, приспособленным для раскалывания кедровых орехов, редкая и очень подвижная гаичка, певчий свиристель, а также рябинник, питающийся ягодами рябины.

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: резерват Ертіс орманы

    Специалисты отмечают, что эти виды птиц играют важную роль в лесной экосистеме: они распространяют семена деревьев, регулируют численность насекомых и служат показателем экологического благополучия.

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: резерват Ертіс орманы

    Зима это самый сложный период для птиц, поэтому сохранение лесов и бережное отношение к природе имеют особое значение. 

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: резерват Ертіс орманы

     

    Данагуль Карбаева
    Автор
