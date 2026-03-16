телерадиокомплекс президента РК
    23:00, 15 Март 2026 | GMT +5

    Фейки после окончания референдума, которых нужно остерегаться казахстанцам

    Центр по борьбе с дезинформацией заявил, что продолжает обнаруживать и выявлять распространение недостоверной информации в интернете, передает Kazinform.

    Фейк
    Фото: Минтруда РК

    15 марта во время проведения в Казахстане референдума, в интернете фиксировалось распространение фейков и манипулятивных публикаций, связанных с процедурой голосования. О фейках сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией.

    По прогнозу специалистов, после закрытия избирательных участков информационная активность подобных сообщений может перейти в новую фазу. Ожидается, что акцент сместится с попыток дискредитировать процесс голосования на попытки поставить под сомнение его результаты и процедуру подсчета голосов.

    — В частности, в информационном пространстве могут появляться публикации с якобы уже известными итогами голосования, фейковые экзит-полы, а также утверждения о «подмене бюллетеней» при подсчёте. Кроме того, возможны сообщения о «тайном вывозе урн» или документации, распространение поддельных документов и таблиц с предполагаемыми результатами голосования, а также заявления о якобы признании референдума несостоявшимся, — рассказали в Центре по борьбе с дезинформацией.

    В Центре отметили, что по опыту мониторинга электоральных кампаний в разных странах подобные информационные вбросы могут продолжать распространяться и на следующий день. В этот период нередко появляются публикации с искаженной интерпретацией отдельных эпизодов голосования или материалы, направленные на формирование негативного восприятия итогов референдума. Пользователей интернета предостерегают не поддаваться на манипулятивные уловки.

    Ранее автора фейка о проекте новой Конституции оштрафовали в Казахстане. 

    Казахстанцы Фейки Интернет Общество Конституционная реформа Референдум-2026
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
