Фейки после окончания референдума, которых нужно остерегаться казахстанцам

15 марта во время проведения в Казахстане референдума, в интернете фиксировалось распространение фейков и манипулятивных публикаций, связанных с процедурой голосования. О фейках сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией.

По прогнозу специалистов, после закрытия избирательных участков информационная активность подобных сообщений может перейти в новую фазу. Ожидается, что акцент сместится с попыток дискредитировать процесс голосования на попытки поставить под сомнение его результаты и процедуру подсчета голосов.

— В частности, в информационном пространстве могут появляться публикации с якобы уже известными итогами голосования, фейковые экзит-полы, а также утверждения о «подмене бюллетеней» при подсчёте. Кроме того, возможны сообщения о «тайном вывозе урн» или документации, распространение поддельных документов и таблиц с предполагаемыми результатами голосования, а также заявления о якобы признании референдума несостоявшимся, — рассказали в Центре по борьбе с дезинформацией.

В Центре отметили, что по опыту мониторинга электоральных кампаний в разных странах подобные информационные вбросы могут продолжать распространяться и на следующий день. В этот период нередко появляются публикации с искаженной интерпретацией отдельных эпизодов голосования или материалы, направленные на формирование негативного восприятия итогов референдума. Пользователей интернета предостерегают не поддаваться на манипулятивные уловки.

