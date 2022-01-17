+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие здания в Алматы после погромов будут капитально ремонтировать

17 Января 2022 15:13
Поделиться:
Какие здания в Алматы после погромов будут капитально ремонтировать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал о ходе восстановительных работ по пострадавшим во время беспорядков объектам города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Нёсших службу в период ЧП полицейских отметили костанайские меценаты
Общественник из СКО: Я верю, что все будет по-другому МВД РК обратилось к очевидцам «Трагического января» Общая сумма ущерба в Алматы составила около 112 миллиардов тенге

«На сегодня определены 243 объекта, которые подлежат восстановлению. Это те объекты, где необходимо заменить стёкла, двери, где были локальные пожары. Из них 27 объектов - государственные учреждения, 216 объектов МСБ. Из 27 объектов госучреждений по 10 - восстановление будет произведено за счет бюджетных средств. Это реконструкция с капитальным ремонтом четырех объектов: здание акимата, телеканала «Казахстан», Резиденции Президента, здание представительства прокуратуры и управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам. А также текущий ремонт шести объектов: здание департамента полиции и фронт-офис, здание управления полиции Алмалинского района и фронт-офис, здание отдела полиции Алмалинского района и фронт-офис», - отметил замакима на аппаратном совещании.

Он сообщил, что институтом АО «КазНИИСА», АО «КазМИРР» (Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития – здание Резиденции Президента) и другими аккредитованными организациями ведутся работы по техническому обследованию, разработке ПСД и сметных расчетов по текущему ремонту.

Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб, исходя из этого восстановление будет произведено в рамках социальной ответственности бизнеса. Это пять объектов здравоохранения: городская клиническая больница №7, городской кардиологический центр, родильный дом №1, центральная клиническая больница №12, ПМСП Алмалинского района; 10 модульных постов департамента полиции; два здания управления полиции Ауэзовского и Жетысуского районов с фронт-офисами.

Замакима также заявил, что из 216 объектов малого и среднего бизнеса обследовано 206.

«Из них с капитальным ремонтом три объекта: складское помещение торгового дома «Мерей» в Жетысуском районе, здание телеканала «Мир 24», здание автосервиса в Ауэзовском районе. По этим трем объектам пока идет техническое обследование. Также по 203 объектам работы начаты. Из них 8 объектов восстановлены за счет собственных средств собственников. То есть, там были незначительные работы. Приблизительная сумма ущерба по 127 объектам из 203, по которым уже расчеты провели - 56 млн тенге», - заметил Азирбаев.

Рководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев добавил, что под председательством руководителя Комитета по делам строительства РК проведены несколько совещаний, где принято решение: до 21 января подготовить сметные расчеты по всем объектам текущего ремонта; до 25 января завершить техническое обследование всех объектов; до 15 марта завершить разработку ПСД по объектам, где будет проведена реконструкция с капитальным ремонтом: здание акимата, телеканала «Казахстан», здание представительства прокуратуры и управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам.

Алматинский филиал РГП «Госэкспертиза» сопровождает разработку ПСД на всех этапах до получения заключения экспертизы. По всем объектам определены подрядные и проектные организации.

Сапар Нурашев также сообщил, что с 12 января проведена расчистка 9 объектов, кроме здания Резиденции Президента, где доступ будет предоставлен с 17 января. Работы по расчистке зданий проведены усилиями 20 строительных компаний, привлечены порядка 800 человек и более 40 единиц спецтехники. По зданию акимата на наружной стороне установлена фасадная сетка.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #30 лет Независимости   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Нёсших службу в период ЧП полицейских отметили костанайские меценаты
Общественник из СКО: Я верю, что все будет по-другому
МВД РК обратилось к очевидцам «Трагического января»
Общая сумма ущерба в Алматы составила около 112 миллиардов тенге
Популярное
1 Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
2 Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
3 Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
4 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
5 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
6 Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Читайте также
В Алматы начался прием незаконно хранящегося оружия
Нетрезвый водитель грузовика пытался проехать блокпост в Туркестанской области
Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив