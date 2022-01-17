Какие здания в Алматы после погромов будут капитально ремонтировать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал о ходе восстановительных работ по пострадавшим во время беспорядков объектам города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня определены 243 объекта, которые подлежат восстановлению. Это те объекты, где необходимо заменить стёкла, двери, где были локальные пожары. Из них 27 объектов - государственные учреждения, 216 объектов МСБ. Из 27 объектов госучреждений по 10 - восстановление будет произведено за счет бюджетных средств. Это реконструкция с капитальным ремонтом четырех объектов: здание акимата, телеканала «Казахстан», Резиденции Президента, здание представительства прокуратуры и управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам. А также текущий ремонт шести объектов: здание департамента полиции и фронт-офис, здание управления полиции Алмалинского района и фронт-офис, здание отдела полиции Алмалинского района и фронт-офис», - отметил замакима на аппаратном совещании.

Он сообщил, что институтом АО «КазНИИСА», АО «КазМИРР» (Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития – здание Резиденции Президента) и другими аккредитованными организациями ведутся работы по техническому обследованию, разработке ПСД и сметных расчетов по текущему ремонту.

Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб, исходя из этого восстановление будет произведено в рамках социальной ответственности бизнеса. Это пять объектов здравоохранения: городская клиническая больница №7, городской кардиологический центр, родильный дом №1, центральная клиническая больница №12, ПМСП Алмалинского района; 10 модульных постов департамента полиции; два здания управления полиции Ауэзовского и Жетысуского районов с фронт-офисами.

Замакима также заявил, что из 216 объектов малого и среднего бизнеса обследовано 206.

«Из них с капитальным ремонтом три объекта: складское помещение торгового дома «Мерей» в Жетысуском районе, здание телеканала «Мир 24», здание автосервиса в Ауэзовском районе. По этим трем объектам пока идет техническое обследование. Также по 203 объектам работы начаты. Из них 8 объектов восстановлены за счет собственных средств собственников. То есть, там были незначительные работы. Приблизительная сумма ущерба по 127 объектам из 203, по которым уже расчеты провели - 56 млн тенге», - заметил Азирбаев.

Рководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев добавил, что под председательством руководителя Комитета по делам строительства РК проведены несколько совещаний, где принято решение: до 21 января подготовить сметные расчеты по всем объектам текущего ремонта; до 25 января завершить техническое обследование всех объектов; до 15 марта завершить разработку ПСД по объектам, где будет проведена реконструкция с капитальным ремонтом: здание акимата, телеканала «Казахстан», здание представительства прокуратуры и управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам.

Алматинский филиал РГП «Госэкспертиза» сопровождает разработку ПСД на всех этапах до получения заключения экспертизы. По всем объектам определены подрядные и проектные организации.

Сапар Нурашев также сообщил, что с 12 января проведена расчистка 9 объектов, кроме здания Резиденции Президента, где доступ будет предоставлен с 17 января. Работы по расчистке зданий проведены усилиями 20 строительных компаний, привлечены порядка 800 человек и более 40 единиц спецтехники. По зданию акимата на наружной стороне установлена фасадная сетка.