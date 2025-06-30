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    16:38, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие заявления подписали министры иностранных дел ОДКБ в Чолпон-Ате

    По итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, прошедшего в Чолпон-Ате, подписан ряд заявлений, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Какие заявления подписали министры иностранных дел ОДКБ в Чолпон-Ате
    Фото: ОДКБ

    По данным пресс-секретаря ОДКБ Натальи Харитоновой, участники мероприятия подробно обсудили международную и региональную обстановку и ее влияние на безопасность государств-членов ОДКБ. В работе заседания принял участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ были приняты заявления по вопросам, касающимся:

    • международной информационной безопасности;
    • противодействия радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму;
    • ситуации на Ближнем Востоке;
    • создания Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

    Также были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия Организации Договора о коллективной безопасности с Содружеством Независимых Государств и Шанхайской организацией сотрудничества.

    Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев, подводя итоги заседания СМИД ОДКБ, отметил важность межрегионального сотрудничества.

    — Кыргызстан подтверждает приверженность принципам коллективной безопасности и солидарности, лежащим в основе Организации, и выступает за углубление практического взаимодействия, включая совместные учения, обмен опытом и расширения партнерства с другими международными и региональными организациями. В этом ключе нами была принята Дорожная карта по развитию сотрудничества между ОДКБ, ШОС и СНГ, — проинформировал глава внешнеполитического ведомства КР.

    Спикер также подчеркнул, что в условиях нестабильной международной обстановки вопросы коллективной безопасности становятся не просто приоритетом, а стратегическим императивом для всех государств-членов ОДКБ.

    Как сообщалось, сегодня в Чолпон-Ате под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

    Накануне заседания СМИД ОДКБ прошла встреча заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

    Теги:
    ОДКБ Кыргызстан МИД РК Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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