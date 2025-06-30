Какие заявления подписали министры иностранных дел ОДКБ в Чолпон-Ате

По данным пресс-секретаря ОДКБ Натальи Харитоновой, участники мероприятия подробно обсудили международную и региональную обстановку и ее влияние на безопасность государств-членов ОДКБ. В работе заседания принял участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ были приняты заявления по вопросам, касающимся:

международной информационной безопасности;

противодействия радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму;

ситуации на Ближнем Востоке;

создания Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Также были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия Организации Договора о коллективной безопасности с Содружеством Независимых Государств и Шанхайской организацией сотрудничества.

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев, подводя итоги заседания СМИД ОДКБ, отметил важность межрегионального сотрудничества.

— Кыргызстан подтверждает приверженность принципам коллективной безопасности и солидарности, лежащим в основе Организации, и выступает за углубление практического взаимодействия, включая совместные учения, обмен опытом и расширения партнерства с другими международными и региональными организациями. В этом ключе нами была принята Дорожная карта по развитию сотрудничества между ОДКБ, ШОС и СНГ, — проинформировал глава внешнеполитического ведомства КР.

Спикер также подчеркнул, что в условиях нестабильной международной обстановки вопросы коллективной безопасности становятся не просто приоритетом, а стратегическим императивом для всех государств-членов ОДКБ.

Как сообщалось, сегодня в Чолпон-Ате под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

Накануне заседания СМИД ОДКБ прошла встреча заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.