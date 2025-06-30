Что обсуждали Нуртлеу и Лавров в Кыргызстане

По информации пресс-службы МИД РК, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Как сообщалось, сегодня в Чолпон-Ате под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.