Что обсуждали Нуртлеу и Лавров в Кыргызстане
Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, которая состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Чолпан-Ате. Об этом передает т агентство Kazinform.
По информации пресс-службы МИД РК, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.
Как сообщалось, сегодня в Чолпон-Ате под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.