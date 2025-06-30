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    13:34, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Что обсуждали Нуртлеу и Лавров в Кыргызстане

    Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, которая состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Чолпан-Ате. Об этом передает т агентство Kazinform.

    Что обсуждали Нуртлеу и Лавров в Кыргызстане
    Фото: МИД РК

    По информации пресс-службы МИД РК, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений.

    Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.

    Как сообщалось, сегодня в Чолпон-Ате под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

    Теги:
    ОДКБ Кыргызстан МИД РК Внешняя политика Казахстана Россия Мурат Нуртлеу
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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