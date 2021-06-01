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    10:04, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Какие заводы построят в Туркестанской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по строительству инфраструктурных объектов поделился министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере промышленности запланировано 26 мероприятий, в том числе строительство нефтеперерабатывающего завода, химического комплекса и завода по производству бытовой техники, а также предусматривается увеличение территории СЭЗ «ТURKISTAN» на 973 га и другие», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, в сфере развития сельского хозяйства предусмотрена реализация 93 инвестиционных проектов на 810 млрд тенге, а также создание продовольственного пояса вокруг города Туркестана, реконструкция водовода и насосной станции, обновление парка сельскохозяйственной техники и тракторов на 37%.

    «В результате к 2025 году валовый продукт сельскохозяйственного производства составит 695 млрд тенге, а производительность труда в сельском хозяйстве увеличится в 2,5 раза. Кроме того, в целях развития туристического потенциала региона планируется подведение инфраструктуры к горнолыжному курорту «Каскасу», строительство в городе Туркестан туристско-рекреационного центра, трех гостиниц, духовно-культурного центра и других объектов. В результате к 2025 году количество туристов в области увеличится до 2,5 млн человек», - заключил министр.


    Теги:
    Туркестанская область Строительство
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