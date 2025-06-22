Какие запреты и поверья были в древности у казахов

Истоки поверий и запретов лежат в далеком тюркском периоде. В те времена, когда не было научных знаний, люди все природные явления связывали со своими действиями, основываясь на практическом жизненном опыте. Эти установки, предостерегающие от плохого и призывающие к добру, были основой социального порядка и семейной культуры.

Например, были такие запреты как «нельзя стричь ногти ночью», «не висеть на дверном косяке», «не класть головной убор на землю», в которых был большой смысл. Как считают ученые, эти запреты приводили людей к порядку, аккуратности и добронравию.

Как полагает кандидат исторических наук, ассоциированный профессор Алия Бижанова, поверия и запреты имеют глубокие корни. Они происходят от таких понятий, как анимизм и тотемизм, возникших в эпохи неолита и бронзы, когда жизнедеятельность людей была тесно связана с природой.

Для наших предков эти поверия и запреты служили средством познания мира, регулирования своей деятельности, защиты природы и согласия со стихийными силами.

— Если говорить видах и значении запретов и поверий, то их можно рассматривать по нескольким направлениям. Есть поверия, имеющие воспитательное значение — они приучали молодежь к вежливости, порядку. Экологические запреты были направлены на защиту природы, водных источников, животного мира. Социальные поверья служили общественному согласию и взаимодействию. Магические поверья использовались для защиты от злых сил, для благополучия и спокойствия. Например, запрет на стрижку ногтей ночью возник с одной стороны — для безопасности, чтобы в темноте не пораниться, а с другой стороны — для защиты от духовных опасностей, связанных с темнотой. Не подпирать косяк — это требование уважения к дому, семье, вежливости. В понимании казахов женщина и мужчина были подобны двум сторонам дверного косяка. Подпирать его означало охлаждение отношений между мужем и женой. Также в прежние времена только человек, пришедший с плохой вестью, мог опираться на дверной косяк. Такой человек не входил в дом, не присаживался, — сказала А. Бижанова.

По ее словам, возникновению старых поверий и запретов способствовали несколько основных факторов. Например, мифологическое мировоззрение — картина мира, основанная на тенгриантстве, духовная связь человека, земли и неба.

Кочевой образ жизни требовал введения запретов и поверий для сохранения и регулирования общественных отношений. Они сформировались как один из путей сохранения безопасности от различных неизвестных и непонятных ситуаций.

— Хотя Ислам начал распространяться в казахской степи с VII–VIII веков, до сих пор вместе с религией сохраняются прежние анимистические, тотемные, шаманские поверья. Например, тенгрианство — клясться или высказывать пожелания, глядя на небо. Запреты, касающиеся огня и воды — «не наступать на огонь», «не плевать в воду» — происходят от веры в духов огня и воды. Признаки шаманизма — окуривание адыраспаном (гармала — перев.), оберегание от сглаза, изгнание духов — тоже часть системы поверий нашего народа, — говорит профессор.

Алия Бижанова также сообщила, что со временем некоторые поверья теряют свое значение.

— Например, представление, что «в дни айта нельзя есть мясо» осталось с доисламских времен», а в Исламе напротив есть предписание о забое жертвенных животных. Или запрет беременной женщине часто смотреть в зеркало — это не доказано современной медициной. В наше время развитие науки и технологий, преобладание городского образа жизни, глобализация хотя и не уничтожают, но меняют значение большей части поверий. И все же некоторые поверья все еще сохраняют свое значение с символической, культурной, психологической и воспитательной точек зрения. Казахские поверья — не пережитки старины, а важный источник, который должен изучаться этнопедагогикой и этнопсихологией. Ученые и этнографы должны изучать поверья, исследовать их с современных позиций и в понятном виде доносить до следующих поколений, — сказала А. Бижанова.

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