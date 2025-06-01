Какие есть национальные игры для детей

Кандидат педагогических наук: национальные игры – духовное наследие народа

Профессор Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова, член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Актюбинской области Гульшат Бахтиярова считает, что разговор о национальных играх следует начинать с казахского детского фольклора.

«Детский фольклор – это ценное наследие, прошедшее через сито самопознания народа в течение веков. Это можно оценить так. Самое масштабное из фольклорных понятий – национальные игры. Что такое национальная игра? Это духовное наследие народа, воспитательный источник, неоценимый инструмент формирования личности ребенка», – сказала Гульшат Рахметжанкызы.

Отечественные ученые предлагают несколько вариантов группирования национальных игр. Например, есть работа Б.Тотенаева «Казахские национальные игры». В ней раскрыты смысл и значение национальных игр. Кандидат педагогических наук Г.Бахтиярова в работе «Халық тағылымы - тәрбие қайнары» делит национальные игры на три группы: детские игры; молодежные игры и спортивные игры. По ее словам, некоторые ученые выделяют также группу словесных игр. Потому что это средство развития речи и мышления у детей, в отличие от игр для физического развития.

«Молодежь играет в такие игры, как аксуйек, алтыбакан, соседи. Эти игры не для детей. Аксуйек широко распространенная игра – в нее играют в вечернее время, она красиво показывает отношения между парнями и девушками. К детским играм относятся аксерек-коксерек, санамак, каламак, сокыртеке, тогызкумалак, ханталапай, асык ату. Если приглядеться, национальные игры тесно связаны с бытом, с источником средств к существованию – домашними животными, с природой, они являются замечательным народным творчеством. Игры асык ату, аксуйек приучают различать различные кости животных. Это средство формирования личностного сознания у детей, средство социализации. Все эти игры развивают у детей находчивость, а также самостоятельность во время коллективных игр, активность, собранность, ловкость», – считает Г.Бахтиярова.

По ее словам, несмотря на то, что времена меняются, национальные игры не теряют своего значения. Напротив, они возрождаются и обновляются. По тогызкумалаку проводятся мировые чемпионаты. Этот вид спорта развивает у детей мышление, воспитывает в них хладнокровие, способствует познанию мира. Стрельба из лука развивает меткость.

«Эффективно использование игры в дидактических целях, а не только в качестве спортивного занятия. Дидактика – обучение. В том числе дидактические игры, основанные на национальных играх, используются в дидактических целях. Педагоги, методисты должны совершенствовать этот подход. Если говорить о развитии речи... Загадки и скороговорки учат детей произносить сложные слова, глубже думать. В детстве, когда делились на команды, мы говорили:

Алма кетті домалап,

Көше бойын жағалап.

Кім алманы қуады,

Сол ойыннан шығады.

Это дает возможность поделиться без споров между детьми, чтобы при игре в каламак определить, кто входит, кто выходит, кто руководит.

Еще один пример:

Бірім, екім, тығыл бекін.

Мен санайын, сен бол дайын.

Сары шымшық,

Тез ұшып шық.

Тогда никто не обижается, делятся без споров. В период развития инноваций и технологий это становится еще более важным», – сказала Г.Бахтиярова.

Асык ату, бес асык и стрельба из лука

Сейчас в сельских, районных, городских школах есть кружки по играм асык ату, бес асык, тогызкумалак и стрельбе из лука. Со временем изменились и правила казахских национальных игр. В Актюбинской области с 2018 года реализуется проект «Национальная школьная лига». С тех пор дети принимают участие в соревнованиях по тогызкумалак, бес асык, асык ату. Соревнования проводятся в 4 этапа: школьный; районный; областной и республиканский. Лига нацелена на развитие детей, мотивацию школьных учителей. Потому, что обучают этих детей учителя.

«В игре асык ату свои правила. Расстилается коврик размером 2 на 2 метра. В середине коврика круг. Через круг проводится проводится линия 3 метра, по ней расставляются 13 асыков. Участвуют 3 детей, каждому дается 15 минут. Кто за это время выбьет из круга 8 асыков, тот победитель. Если за 15 минут у двоих окажется равное количество выбитых асыков, дает дополнительно еще 5 минут. Если за эти 5 минут не будет выбит ни один асык, берут сака этих двоих детей и бросают в центр, Выигрывает тот, у кого сака встанет в положение алшын. Игра асык ату развивает зоркость, меткость, подвижность», – сказал Куатбай Дарибаев, руководитель Регионального научно-практического центра дополнительного образования «Актобе-Дарын» управления образования Актюбинской области.

В игре бес асык в каждой команде играют по три девочки. Одному игроку дается два тайма по 15 минут. За это время игрок должен выполнить 13 заданий.

Единица

Двойка

Тройка

Четверка

Жалан

Алакан

Тортбурыш

Арттан тастау

Ундемес

Сарт-сурт

Кашу

Наби

Упай жинау

По правилам игры каждому игроку дается очко. Кто соберет больше очков, то выигрывает.

«Стрельба из лука широко пропагандируется среди учеников начальных классов. А ученики старших классов начали занимать призовые места в Азии. Что касается правил, то для маленьких детей устанавливается круг. В нем написаны цифры от 1 до 10, попавший в 10 получает 10 очков. Для маленьких детей круг устанавливается на расстоянии 7 метров. Старшие дети стреляют с 50 метров. Всего выдается 9 стрел. В какую цифру попадают, столько очков получают, очки складываются. Побеждает набравший больше всего очков», – сказал Куатбай Дарибаев.

Аксерек-коксерек, куаласпак, сокыртеке

Среди детей широко распространена игра аксерек-коксерек. В нее играют не только с соседскими детьми, но и в школах. По правилам игры участники делятся на две команды, расходятся на 10-20 шагов. Потом берутся за руки. Противоположная сторона пропевает: «Ақсерек-көксерек, кто из нас вам нужен?». Тогда вторая группа отвечает: «Аксерек-коксерек, нам нужен Серик» и ожидают. Серик подбегает к ним и старается пробежать между детьми, которые держатся за руки, выхватывая из шеренги выбранного игрока. Если дети в шеренге смогут удержать руки вместе, то игрок присоединяется к команде.

В игре сокыртеке одному из детей завязывают глаза, он ищет других участников. Остальные убегают, чтобы он их не поймал. Пойманный становится ведущим.

Игра куаласпак также способствует физическому развитию детей. В этой игре побеждают более резвые.

Отметим, казахская игра тогызкумалак распространена в более, чем 50 странах мира. Эта игра появилась 7 тысяч лет назад.

В прошлом году мужская сборная Казахстана стала победителем в асык ату на 5-х Всемирных играх кочевников.

Актюбинец, собравший коллекцию топай-асыков, вошел в Книгу рекордов Казахстана.