В тогызкумалак играют более чем в 50 странах мира – Максат Шотаев

Тогызкумалак — не просто национальная игра, а часть культурного наследия казахов, история которой насчитывает более тысячи лет. В интервью агентству Kazinform генеральный секретарь Всемирной федерации тогызкумалак, заслуженный тренер Казахстана и автор многочисленных книг по тогызкумалак Максат Шотаев рассказывает о значении этой игры в казахской истории, о её происхождении и о знаменитых людях, когда-либо игравших в нее.

В мире тогызкумалак называется «мангала»

– Мы называем свою казахскую традиционную национальную игру «тогызкумалак». С каких времен казахи играют в нее? Как эта игра появилась?

– Археологи нашли доску для игры, вытесанную из камня, чем доказали, что тогызкумалак имеет четырех тысячелетнюю историю. В пещере Дастарбасы в Отырарском районе Туркестанской области найдена очень древняя каменная доска. Вообще, история таких игр, как тогызкумалак, полна загадок. До сих пор неизвестно, как они появились и развивались, какую функцию выполняли. Для таких игр в мире есть общее название «мангала». По данным исследований, время появления этой игры – 7 тысяч лет назад. Также до сих пор не полностью установлено, как появились игры мангала, в какие времена и в соответствии с какими историческими процессами они развивались. Однако, ученые связывают возраст игры с эпохой неолита. Потому, что на этот период указывают археологические данные, табу и символика в правилах игры. В эпоху неолита параллельно развивались земледелие и животноводство. Согласно своим потребностям, человечество в этот период сводило леса и на их месте готовило землю для посевов. Новые взгляды на окружающий мир, новый общественный строй, изменения в сознании способствовали появлению видов игр, которые развивали мышление, а не физические движения.

По мнению ученых, первая игра мангала появилась на полуострове Гвинея и распространилась среди племен Африки. Изустная передача правил привела к возникновению различных вариантов игры. Арабы, занимавшиеся покупкой рабов в западных регионах Африки, способствовали распространению игры на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Посредством Великого Шелкового пути игра попала в Индию под названием паллангузи. Через Индию игры мангала дошли до народов Тихоокеанского региона. В Шри-Ланке, Таиланде, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах игра получила названия сунгка, жонглак, дакон и другие. И сегодня игра мангала широко распространена в этих странах. Распространение игры мангала в многих странах мира говорит о ее древности. Действительно, изображения доски для тогызкумалак высекались на камне, первые сведения об игре встречаются в образцах устной литературы.

Во все времена наиболее передовые люди нашей страны, духовные предводители, общественные деятели сохраняли ценное наследие старины, участвовали в его возрождении. Судя по всему, тогызкумалак является оригинальной игрой, имеющей отношение к цивилизации Турана. До появления этой игры у чабанов развивались игры однорядный кумалак, двухрядный уш отау, бестемше. Начавшись с различных игр кумалак, продолжившись в виде уш отау, бестемше, есонкоргоол, коздату, игра в виде тогызкумалака дошла до наших времен. Это напоминает периоды развития современных шахмат, которые возникли в Индии под названием «чатранш». Отличие в том, что, если в создании правил игры в шахматы участвовали и азиаты, и европейцы, то систематизация правил тогызкумалак произошла при прямом участии самих кочевников. Казахский народ, который со времен саков, гуннов, коктюрков жил под разными названиями на просторах Великой степи, играл в тогызкумалак.

– Когда тогызкумалак был признан казахским национальным видом спорта? Не оспаривают ли другие тюркские народы наши права на эту игру?

– Игра тогызкумалак в ХІХ веке привлекла внимание иностранных этнографов. Такие ученые, как Р.Карутц, Н.Краснов в своих работах указывали, что казахи играли в тогызкумалак. Казахские просветители Ш.Уалиханов, И.Алтынсарин особо ценили эту игру. Российский этнограф Н.Пантусов в 1906 году в Казани впервые опубликовал статью о тогызкумалак. В 1936 году тюрколог С.Аманжолов впервые в Азии издал книгу «Тогызкумалак» на казахском и русском языках. В 1943 году ученый М.Балакаев издал книгу «Тогызкумалак» на казахском языке. После опубликования работ этих ученых стало известно, что тогызкумалак является казахской игрой. Поскольку тогызкумалак появился давно, возникают споры, касающиеся древнетюркского периода его развития. У каракалпаков, турков, кыргызов есть похожие игры. Каракалпаки называют игру «тогыз кумалак», кыргызы «тогуз коргоол», турки «мангала». В Анатолии правила игры были изменены, а в Средней Азии у казахов, кыргызов и каракалпаков правила сходны. Для этих народов удобнее считаь, что тогызкумалак – общая игра тюркских народов.

Абай Кунанбайулы был первым спонсором состязаний по тогызкумалак

– По некоторым сведениям, в тогызкумалак любили играть мировой мыслитель аль-Фараби, великий поэт Абай, а позднее деятели Алаш. Насколько это достоверно? Если учителя нации играли в тогызкумалак, почему в советское время эта наша игра начала забываться?

– В эту игру любил играть и второй учитель мира аль-Фараби, встречаются сведения о том, что он внимательно ее изучил и упоминал в своих трудах. Но конкретных данных нет. Великий казахский поэт и философ Абай Кунанбайулы играл очень хорошо. Причем играл с разными любителями того времени, состязался. Первым спонсором состязаний в тогызкумалак тоже был Абай. Его каменная доска для тогызкумалак выставлена в музее в Жидебай. Известный казахский писатель Мухтар Ауэзов в эпопее «Путь Абая» писал, что Абай придавал большое значение тогызкумалак, мастерски отобразил это в отрывке из книги «Песня Татьяны в степи». В том, что в советское время по политико-идеологическим причинам тогызкумалак не был широко распространен, есть своя загадка. Известно, как в то время относились к национальном наследию и традициям. В отношении духовной культуры союзных братских республик издавалось множество тайных постановлений и секретных приказов. Были различные запреты, касающиеся пропаганды языка и традиций, музыкальных инструментов и национальных игр.

Поэтому, при Советской власти тогызкумалак пережил период упада. Только после обретения независимости, несмотря на различные трудности, наряду с другими культурными традициями появилась возможность для возрождения тогызкумалак. И все же, после окончания Второй мировой войны, народ воспрянул духом и ряд патриотов выступил с идеей проведения соревнований по национальным видам спорта. Первые официальные первенства были проведены в 1948 году. Поскольку в то время любителей интеллектуальной игры было мало, в соревнованиях, проведенных в Алматы, приняли участие всего 4 спортсмена. Первым победителем был признан Шорман Отегенов из Жамбылской области. Хотя официальные первенства проводились три года подряд, в последующие годы случились перерывы и соревнования прекратились. Только с 1974 года они возобновились, и только благодаря искренним любителям тогызкумалак.

– В каких странах, кроме Казахстана, сейчас играют в тогызкумалак?

– В тогызкумалак играют в более, чем 50 странах мира. Хорошо развита игра в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Китае, России и Узбекистане. Из стан Европы, где играют в тогызкумалак, мы должны с гордостью назвать Великобританию, Латвию, Венгрию, Германию, Турцию, Румынию, Францию, Чехию, Швейцарию. Во всех названных странах были проведены международные соревнования по нашей национальной игре. Насколько игра стала популярной, можно судить по программе Всемирных игр кочевников.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

– Как намерена Федерация популяризировать тогызкумалак в мире?

– В эпоху технологических достижений и потоков информации есть много возможностей для развития национальной игры. В том числе, нужно эффективно использовать Интернет. Федерация тогызкумалак РК пользуется этими возможностями для развития национальной игры. Сейчас в нашу интеллектуальную игру можно играть на 3 платформах в Интернете: iggamecenter.com, playstrategy.org и playok.com. На этих площадках любители могут играть друг с другом, оттачивать мастерство, участвовать в соревнованиях. Эти платформы имели особое значение для повышения массовости тогызкумалака во время пандемии. Во-вторых, благодаря операционным системам Андроид и Айфон ОС, появилась возможность играть в тогызкумалак с программой. Теперь любители могут не искать соперников, а играть с платформой в любой точке мира. В-третьих, на сессии ЮНЕСКО 17 декабря 2020 года игра тогызкумалак была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Благодаря этому правила тогызкумалак были переведены на распространенные в мире языки, разработаны видеоуроки.

В-четвертых, книги о тогызкумалак были переведены на английский, французский, итальянский, китайский и другие языки, стали доступны для любителей игры в других странах. Для этого тоже потребовалось много труда. В-пятых, благодаря системной работе руководства Всемирной федерации тогызкумалак началось развитие игры. Председатель Федерации Алихан Байменов придает особое значение развитию духовных аспектов национальной игры, заботится об этом, начиная с 2008 года, когда была создана Федерация. До настоящего времени проведены 6 чемпионатов мира, 6 чемпионатов Азии и 4 чемпионата Европы, 2 кубка мира и Азии. Тогызкумалак 4 раза был внесен в программу Всемирных игр кочевников. Все международные соревнования среди взрослых, молодежи и юношей дали возможность популяризировать национальную интеллектуальную игру в мире. Если сейчас кто-то захочет заняться игрой в тогызкумалак, повысить свое мастерство, он может использовать все эти ресурсы.

– Сколько в нашей стране игроков в тогызкумалак?

– В результате работы любителей тогызкумалак, поддержке национального спорта Президентом, Правительством и спонсорами, во многих регионах мира национальная игра приобрела массовый характер, распространилась и успешно развивается.В этом особая заслуга наших ветеранов и тренеров, игроков и арбитров. В настоящее время тогызкумалак официально развивает Центр национальных и конных видов спорта. Центр проводит республиканские соревнования сборной Казахстана по 12 национальным играм, работает для того, чтобы показывать высокие результаты на международном уровне. По итогам исследования, проведенного Комитетом по делам спорта в 2023 году, число игроков в составило около 180 тысяч человек, тогызкумалак занял первое место среди всех национальных игр. Поскольку родина тогызкумалак – Казахстан, в нашей стране придается большое значение этой игре. Проведение 8 официальных чемпионатов для всех возрастов, около 20 республиканских соревнований, множества международных соревнований говорят о высоком уровне развития тогызкумалак.

Тогызкумалак – игра определенной цивилизации

– Каковы особенности тогызкумалак, по сравнению с другими играми?

Тогызкумалак – игра, присущая определенной цивилизации. Это цивилизация Турана. Игра возникла в соответствии с глубоким пониманием нашими предками природы и бытия, тонким восприятием всех явлений жизни, их мировоззрением, обычаями и традициями. Правила национальной игры – чистая этнопедагогика. Поэтому, если говорить об отличиях тогызкумалак от других интеллектуальных игр, то можно видеть, что это отличия и признаки на цивилизационном уровне.Особенности тогызкумалак выделяют игру среди других. Игрок должен всегда считать камешки в лунках и в казане. Например, в шашках и шахматах снятые с доски шашки и фигуры не могут далее участвовать в игре. В тогызкумалаке камешки в казане играют главную роль при определении счета в игре.

Во-вторых, тогызкумалак сложнее шахмат и шашек. Например, в этих играх при совершении хода движется только онда или две фигуры. В национальной игре при движении нескольких камешков они меняют ситуацию во всех лунках. В этом сложность игры.

В-третьих, правило атсырау в тогызкумалак нуждается в глубоком изучении. Потому, что если постоянно нападать для обретения материального превосходства, может получиться так, что все кумалаки перейдут на сторону противника. И твои камешки в определенный момент станут камешками противника. Тогда ты теряешь возможность делать ход и проигрываешь. В-четвертых, тактические приемы, встречающиеся в тогызкумалак, отражают военное искусство древних саков и гуннов. Избегать прямых столкновений, жертвовать войсками, завладевать пространство и другие приемы – все это говорит об отличиях тогызкумалак.

– Приближаются Всемирные игры кочевников. Мы знаем, что тогызкумалак вошел в программу Игр. Как отбирали членов национальной сборной для этих соревнований, которые пройдут в столице?

– Всемирные игры кочевников – комплексные соревнования по этническим видам спорта, которые проводятся 1 раз в 2 года. В первый раз Игры прошли в городе Чолпон ата в Кыргызстане в 2014 году, и всего они были проведены 4 раза. Хотя соревнования основаны на национальных играх исторически кочевых народов Центральной Азии, в последнее время в программу Игр вводятся игры народов Азии и Африки. С каждым годом растут масштаб этого спортивного мероприятия и число стран-участниц.

Сборная Казахстана по тогызкумалак комплектуется на основе отбора по итогам чемпионата страны. Спортсмены, занявшие первые и вторые места на чемпионатах классического типа, защищают честь страны на Играх. В настоящее время завершился Чемпионат Казахстана. Путевку на Игры получили, среди мужчин Бексултан Бостандыков (Кызылорда), Асылхан Кожанасип (Карағанда), среди женщин Мольдир Сериккызы (Актобе) и Асель Далиева (Туркестан). Желаю удачи спортсменам!