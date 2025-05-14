Актюбинец, собравший коллекцию топай-асыков, вошел в Книгу рекордов Казахстана

Коллекционер получил официальный сертификат, подтверждающий его достижение. В документе указано:

Фото: из личного архива

«Свидетельство вручается Ерболату Куанышову, уроженцу Актюбинской области, который, стремясь прославить национальное искусство, в течение двенадцати лет собирал говяжьи асыки в своей мастерской. Им собрано 3 378 экземпляров. Признан героем Книги рекордов Казахстана КИнЭС».

Также президент Федерации асык ату Республики Казахстан А. Султанов наградил Куанышова памятным нагрудным знаком «Алтын Сақа» («Золотой Сака») за вклад в развитие национального спортивного искусства.

Фото: из личного архива

— Мы подали заявку на сайте Книги рекордов Гиннесса. Ответа ждем через три месяца. До этого я собирал асыки сам, теперь хочу подключить и других. Если установим мировой рекорд, в областном центре планируем создать скульптуру из асыков — это может быть гигантский асык или фигура коровы. Такого в мире еще не было, — рассказал Ерболат Куанышов.

За 13 лет он собрал почти 3 400 асыков, начав всего с одной-двух. Сегодня в переделанном под мастерскую сарае у своего дома он оформил выставку для посетителей. В коллекции представлены овечьи асыки, топай-асыки, редкие экземпляры с родословной, а также подвесные светильники, сделанные из лопаток, позвоночников, рёбер и рогов.