Какие задачи по дальнейшему развитию Алматы поставил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ключевыми показателями в деятельности акимов являются привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, оказание поддержки малому и среднему бизнесу, а также защита экологии.





«Роль Алматы является весьма важной. В городе проводится большая работа, которая может служить примером для других регионов. Однако не стоит забывать, что дальнейшее развитие города, повышение благосостояния населения, улучшение качества жизни всегда должны оставаться в повестке дня», - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд конкретных задач по развитию южной столицы.

В качестве первой задачи Президент назвал обеспечение высоких темпов роста экономики Алматы за счет развития бизнеса и инноваций. В пример он привел индустриальную зону города, где зарегистрированы 33 компании и инвестировано свыше 156 миллиардов тенге. Глава государства обратил внимание на то, что за 7 лет с момента создания этой зоны в эксплуатацию было введено лишь 6 новых предприятий, а в текущем году был запущен всего 1 небольшой завод.





В связи с этим Касым-Жомарт Токаев рекомендовал акиму города привлечь в индустриальную зону новые проекты, прежде всего высокотехнологичные и ориентированные на экспорт.

Президент считает перспективным развитие инноваций и внедрение новых разработок с учетом того, что в городе сосредоточены ведущие университеты страны, имеется хороший научный и кадровый потенциал. При этом он указал на отсутствие серьезных разработок в этой сфере и поручил использовать потенциал СЭЗ «Парк инновационных технологий».

Глава государства также призвал активизировать деятельность по улучшению бизнес-климата и повышению инвестиционной привлекательности города.





«Если мы действительно хотим усилить и инвестиционную, и туристическую привлекательность крупнейших городов, страны в целом, следует в кратчайшие сроки избавиться от такого анахронизма, как обязательная регистрация иностранцев в органах миграционной полиции», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении была отмечена важность решения проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса.

«Результаты опроса предпринимателей показывают, что город отстает по целому ряду показателей, в том числе по эффективности работы местных исполнительных органов, распространенности коррупции, обоснованности проверок. С акимата города не снимается задача всесторонней поддержки МСБ, снятия различных барьеров. Алматы должен удерживать статус главного делового центра страны», - полагает Президент.

Глава государства назвал недопустимым резкое повышение цен на продукты питания, прежде всего, на хлеб и мясную продукцию.





«Надо признать, что сам факт повышения цен на продукты питания является очевидным показателем уязвимости нашей экономики. Ссылки, например, на ухудшение конъюнктуры на внешних рынках совершенно неуместны. Правительство разработало дополнительные меры для создания новых точек роста экономики. Эти меры были мною одобрены на специальном совещании. Необходимо в срочном порядке реализовать их», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Другой приоритетной задачей Президент обозначил улучшение социального положения жителей города. Он особо выделил проблему безработицы, необходимость улучшения медицинского обслуживания, а также дефицит мест в общеобразовательных школах и детских садах.

Не остались без внимания Главы государства и вопросы обеспечения высокого качества жизни и инфраструктурного развития города.

«Мы позиционируем Алматы как международный центр бизнеса и туризма, поэтому вся работа по повышению качества жизни горожан должна ориентироваться на международные стандарты. Главное, гражданам должно быть комфортно и уютно жить в городе. На это влияет целый ряд факторов – наличие дороги к дому, шаговая доступность социальной инфраструктуры, обеспеченность качественной питьевой водой, газом, бесперебойным электроснабжением и отоплением», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также поручил акимату решить проблемы с освещенностью улиц, ненадлежащим состоянием дворов, функционированием арычной системы.

Отметив успехи в развитии транспортной инфраструктуры города, Глава государства указал на ряд проблемных вопросов в этой сфере.

«Каждый день только со стороны Каскелена, Капшагая, Талгара и через Кульджинский тракт в город заезжает более 200 тысяч автомобилей. Это создает заторы на въезде в Алматы, особенно в «часы пик». Проблему необходимо решать не только путем реконструкции и расширения дорог, но и через увеличение числа линий метро и развитие общественного транспорта, соединяющего город и прилегающие районы», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что Алматы находится в сейсмоактивной зоне.

«Горожане хорошо помнят последний сель. И это их справедливо беспокоит. Необходимо начать строительство плотин в ущельях «Аксай» и «Аюсай», обеспечив полную селевую безопасность в городе», - сказал Глава государства.

Большое внимание в ходе совещания Касым-Жомарт Токаев уделил состоянию экологии города и качеству воздуха. Он поручил завершить перевод общественного транспорта на газ и иные экологичные виды топлива, осуществить газификацию частного сектора города и пригородной зоны, взять на контроль незаконную вырубку деревьев, яблоневых садов, а также активизировать работу по озеленению города и возрождению алматинского апорта.

В своем выступлении Президент поставил точку в вопросе строительства горнолыжного курорта в Кок-Жайлау.

«Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я запрещаю заниматься этим проектом. Тем более против него выступают все профессиональные экологи», - заявил Глава государства.

Говоря о туристическом потенциале мегаполиса, Касым-Жомарт Токаев отметил, что у Алматы большой потенциал для развития туристических продуктов самого высокого уровня. Это касается как горного, культурного, этнографического, так и делового туризма. Он напомнил, что в Государственной программе развития туристской отрасли до 2025 года Горный кластер Алматинского региона определен как приоритетный.

«Поручаю Правительству и акимату города начать реализацию мастер-плана горных локаций. Этот проект может привлечь более 2 миллиардов долларов инвестиций и создать не менее 30 тысяч рабочих мест. При этом обращаю внимание на то, что все решения необходимо принимать с учетом мнения населения», - сказал Президент.

Глава государства остановился и на вопросах обеспечения общественной безопасности.

«К сожалению, Алматы занимает первое место по стране по уровню преступности. Большую долю составляют мелкие правонарушения – кражи и хулиганство. Их стало так много, что ситуация воспринимается горожанами как разгул криминала. Это одна из главных проблем, волнующих население города», - заметил Касым-Жомарт Токаев.

Резюмируя свое выступление, Президент отметил, что благодаря поддержке Елбасы Алматы достиг высоких показателей в своем развитии, и призвал мобилизовать усилия для достижения поставленных целей.

На совещании также выступили первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, помощник Президента Аида Балаева, а также министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.