Какие выгоды получит Казахстан от расширения сферы влияния Центральной Азии в мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Страны Центральной Азии демонстрируют положительную динамику экономического роста несмотря на текущую геоэкономическую турбулентность, которая сейчас происходит в мире. В связи с этим интерес мирового сообщества к центральноазиатскому региону планомерно нарастает. В настоящее время расширяется географию взаимодействия региона с другими странами. Какие выгоды это принесет странам ЦА в целом и Казахстану, в частности, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».



В чем причины пристального внимания к странам ЦА

За последние два года регион Центральной Азии значительно активизировался по вопросам налаживания сотрудничества с другими странами. В 2022 году состоялись саммиты на высшем уровне с Китаем и Индией, Россией и Европейским союзом. А в текущем году прошло уже три саммита с участием глав государств: с Китаем (май 2023 года), ЕС (июнь 2023 года) и со странами Персидского Залива (июле 2023). При этом, ведущую роль в развитии отношений с другими странами играет Казахстан. Такое налаживание контактов во всех направлениях стало возможным также благодаря процессу интенсификации кооперации между странами региона. Наглядным его проявлением стали регулярные консультационные встречи глав центральноазиатских государств. Все это позволило партнерам усилить свои позиции на мировой арене и сделать регион отдельным субъектом международных отношений.

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Причины столь пристального внимания к Центральной Азии эксперты видят в стабильном экономическом росте, который демонстрирует регион несмотря на существующую геоэкономическую турбулентность. Из-за смещения ряда торговых потоков и логистических цепочек, многие страны переключили свое внимание на регион Центральной Азии. В первую очередь из-за географического расположения — регион представляет собой удачный транспортный узел, находясь рядом с Россией и Китаем. Имеющиеся пути очень выгодны с точки зрения временных и денежных затрат (Транскаспийский маршрут, маршрут «Север-Юг»).

Во-вторых, из-за большого рынка сбыта. Население центральноазиатского региона увеличилось на 40% за последние 20 лет и достигло 80 млн человек. За это время улучшились и макроэкономические показатели. Валовый внутренний продукт стран ЦА вырос с $46 млрд в 2000 году до порядка $400 млрд в 2022 году. При этом, средние темпы роста ВВП составили 6,2% ежегодно. Подобные темпы роста экономики оказались даже выше, чем у развивающихся стран. А согласно последнему прогнозу ЕБРР в 2023 году Центральная Азия окажется самым быстрорастущим регионом. Прогноз роста ВВП для стран Центральной Азии составил 5,2%, при этом в 2024 году экономика региона должна вырасти на 5,4%. Все эти факторы повысили интерес других стран к региону.

Результат планомерной работы

Однако, по мнению экспертов, всего этого могло бы и не быть, если бы не предшествующая кропотливая работа. Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик отмечает, что формат диалоговых площадок с участием всех центральноазиатских стран и внерегиональных государств стал оформляться еще в начале 2000-х годов.

«Именно тогда появились такие площадки как «Диалог Центральная Азия + Япония» и Форум по сотрудничеству «Республика Корея – Центральная Азия». Новый импульс подобный формат взаимодействия получил после появления в 2015 году площадки «С5+1» для регулярных встреч глав МИД стран Центральной Азии и США», — сказала Лидия Пархомчик в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

С 2019 года формат министерских встреч с «центральноазиатской пятеркой» используется в переговорах с Россией, а с 2020 года – с Китаем.

«Закономерным шагом в развитии формата стал переход на уровень встреч глав государств. В 2022 году состоялись саммиты на высшем уровне с Китаем и Индией, Россией и ЕС. Тем самым было завершено формирование новых механизмов продвижения интересов стран Центральной Азии», — отметила спикер.

В результате, в последние годы развитие отношений с регионом Центральной Азии стало своего рода трендом. География взаимодействия региона ЦА расширяется. Опять же, успешное расширение происходит благодаря созданному фундаменту. К примеру, взять последнюю точку расширения сферы взаимодействия — страны Персидского залива.

«Центральноазиатская пятерка» планомерно работала, чтобы придать межрегиональному сотрудничеству с арабскими партнерами новый импульс. Результатом стало проведение в 2022 году первой министерской встречи стратегического диалога «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива». Прошедший в Джидде Саммит глав государств стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) (18-19 июля 2023 года – прим. ред.) стал первой встречей в подобном формате», — сказала эксперт.

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Она добавила, что, учитывая то, что стороны утвердили План сотрудничества до 2027 года, встречи на высшем уровне планируется проводить на регулярной основе.

Какие перспективы открывает расширение географии взаимодействия для региона

Лидеры стран ЦА преследовали несколько целей в политике объединения между собой и расширения сферы своего влияния: прежде всего — это новые экономические возможности. Тем более, что потенциал наращивания сотрудничества со многими странами еще большой, как, например, со странами Персидского залива.

«Очевидно, что стороны не в полной мере используют имеющийся потенциал экономического взаимодействия. Так, по оценке главы ССАГЗ товарооборот между двумя региональными блоками в 2021 году составил около $3,1 млрд, что составляет порядка 0,27% от общего объема торговли аравийских монархий», — подчеркнула Лидия Пархомчик.

За годы независимости страны Залива вложили в экономику Казахстана порядка $3,6 млрд. И Казахстан заинтересован в наращивании инвестиционных связей с этим регионом. По мнению эксперта, в подобных обстоятельствах важно сформировать новые точки притяжения экономической активности. Таким центром может стать Инвестиционный форум стран Центральной Азии и Персидского залива, который должен пройти в Саудовской Аравии в конце 2023 года.

Нужно сказать, что политика развития отношений с другими странами и положительные экономические прогнозы региона усиливают привлечение инвестиций в страны ЦА. Согласно докладу UNCTAD, только за прошлый год приток чистых инвестиций в Центральную Азию увеличился на 40% и составил $10 млрд, при этом 60% из них приходится на Казахстан. За последние 20 лет объем инвестиций в регион вырос до $211 млрд.

В целом, как заявил Президент Казахстана, страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, а также экономическим и инвестиционным потенциалом, выступают важнейшими партнерами нашей страны по многим ключевым направлениям.

«Активизация внутрирегионального сотрудничества государств Центральной Азии и укрепление глобальной значимости региона открывает совершенно новые возможности для расширения нашего многопланового взаимодействия. Безусловно, свой весомый вклад в это дело вносят диалоговые форматы «ЦА+». Синергия потенциалов стран Центральной Азии и колоссальные возможности стран Залива способны задать более высокий уровень нашему многогранному партнерству», — сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Эксперт Лидия Пархомчик считает, что торгово-экономическая кооперация со странами региона имеет хорошие перспективы для дальнейшего расширения, особенно в энергетической и транспортно-логистической сферах взаимодействия.

«Так, национальная компания «КазМунайГаз» и логистическая компания Abu Dhabi Ports Group подписали соглашения о стратегическом партнерстве в области развития морского флота и береговой инфраструктуры в Черном и Каспийском морях. В сотрудничестве с эмиратской энергетической компанией Masdar планируется реализовать проект строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт. Нужно отметить, что проект по строительству ВИЭ на территории страны также будут реализовывать партнеры из Саудовской Аравии в лице компании ACWA Power, которая также построит ВЭС мощностью 1 ГВт», — отметила спикер.

Основными направлениями развития отношений с регионом, которые обозначил Глава государства, и которые также были выделены в переговорах с другими регионами — это увеличение взаимного товарооборота, активизация инвестиционного сотрудничества, развитие транзитно-транспортной сферы, а также углубление энергетического сотрудничества.

Какие барьеры нужно преодолеть для успешной работы модели Азиатского противовеса

По мнению экспертов, диверсификация экономических связей региона положительно скажется на экономике каждой страны Центральной Азии. Однако для этого необходимо наращивать внутрирегиональное сотрудничество. Особенно в сфере торговли и связности.

«…На сегодня торговля между странами региона составляет всего 8-9%, тогда как уровень торговли товарами и услугами между странами Европы достигает 30-35%. И сейчас, чтобы становиться сильнее, важно поднимать уровень торговли между нашими странами. Предыдущий кризис ярко нам это продемонстрировал. У нас даже есть такая поговорка «Ближайший сосед гораздо более важен, чем дальний родственник». И сейчас это понимание есть», — отметил представитель International Finance Corporation (IFC) в Таджикистане Фарух Султонов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ» в кулуарах Международного форума Астана, который состоялся в начале июня в столице Казахстана.

Что касается связности, которая напрямую влияет на развитие торговых отношений между странами региона, в первую очередь нужно работать над вопросами готовности инфраструктуры, цифровой связности, а также культурного обмена, и что важнее всего – укрепления доверия между лидерами стран региона.

По мнению экспертов, в условиях геополитической турбулентности, регион Центральной Азии задает тренд на объединение усилий, налаживая отношений во всех направлениях. При этом, ведущую роль в этом процессе играет Казахстан. И это неудивительно, Казахстан давно выступает активным сторонником и инициатором межрегионального взаимодействия. С 2000 годов была проделана огромная работа, которая в настоящее время дает свои плоды. В текущих условиях регион демонстрирует положительную динамику экономического роста, а экономические связи стран Центральной Азии становятся более диверсифицированы. Кроме того центральноазиатский регион становится более стабильным для других стран для ведения бизнеса, более выгодным с точки зрения использования, как транспортного узла и вложения инвестиций. Все это создает новые экономические возможности и рабочие места. Таким образом, Азиатский противовес, как прогнозировал Президент, становится все больше и сильнее, а его модель многостороннего сотрудничества позволяет получать дивиденды каждой отдельно взятой стране региона.