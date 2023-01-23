Какие возможности открывает для казахстанцев политическая повестка 2023 года

23 Января 2023, 15:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства последовательно осуществляет политическую модернизацию государства. В прошлом году был проведен большой блок реформ. Согласно им в стране прошли президентские выборы. Начало 2023 года ознаменовалось выборами в Сенат, которые прошли уже по новой избирательной системе. Таким образом, в стране был запущен новый электоральный цикл, который призван завершить перезагрузку всей политической системы страны. Какие события стоят на политической повестке 2023 года, и какие изменения произойдут в жизни казахстанцев, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Как происходит обновление политической системы в стране

В своем Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года Глава государства объявил о запуске обновления всей политической системы страны. Процесс обновления начался с самого Президента – в конце 2022 года в стране прошли президентские выборы.

Далее Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что намерен сбалансировать полномочия властных институтов путем переформатирования деятельности обеих палат Парламента, а также создания Конституционного Суда.

Тезисы обновления были закреплены поправками в Основной закон страны – Конституцию РК (56 поправки в 33 статьи).

5 июня 2022 года в стране был проведен республиканский референдум по внесению изменений в Конституцию страны. Референдум поддержали 77% граждан Казахстана, а явка превысила 68%.

После внесения изменений в Конституцию, с 1 января в Казахстане заработал Конституционный Суд. О том, как он работает можно прочитать здесь.

Усиление роли и статуса Парламента

В Конституции было закреплено, что теперь Мажилис Парламента будет принимать законы, а Сенат одобрять или не одобрять их.

Кроме того, Сенат наделяется полномочиями согласовывать кандидатуры председателей Конституционного Совета и Высшего Судебного Совета.

Также, поправками в Конституцию, президентская квота в Сенате сократилась с 15 до 10 депутатов (Сенат – верхняя палата Парламента, всего в Сенате 50 мест – прим. ред.).

А квота АНК была перенесена из Мажилиса в Сенат и сократилась с 9 депутатов до 5. Соответственно, число депутатов в Мажилисе также уменьшилось.

Таким образом, теперь 10 сенаторов назначает Президент, а 40 сенаторов избираются по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы.

Срок депутатских полномочий сенаторов - 6 лет. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые 3 года.

По мнению экспертов, внесенные изменения укрепят новую модель взаимодействия ветвей власти, где действует усовершенствованная система сдержек и противовесов.

14 января 2023 года в стране прошли выборы в Сенат Парламента РК. По данным Центральной избирательной комиссии РК, во всех областях страны, а также в Астане, Алматы и Шымкенте выбрали 20 новых депутатов. Из 20 избранных депутатов - 3 женщины, 17 мужчин. Средний возраст составляет 53,8 лет.

За сенаторов голосовали депутаты маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.

Депутаты Мажилиса теперь будут избираться по смешанной избирательной системе

Кроме того, в стране изменилось выборное законодательство и избирательная система. Изменения вступили в силу 1 января 2023 года.

Депутаты Мажилиса теперь будут избираться по смешанной избирательной системе (Мажилис - нижняя палата Парламента состоит из 107 депутатов. Срок полномочий депутатов Мажилиса - пять лет – прим. ред.).

Смешанная избирательная система предполагает, что часть депутатов избирается по пропорциональной системе (депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов), а часть по мажоритарной (избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе).

По данным главного эксперта Отдела политических исследований

КИСИ при Президенте РК Амины Урпековой, смешанная избирательная система используется во многих странах и является самой оптимальной.

«Стоит отметить, что аналогичная система избрания членов законодательного органа действует и в других странах мира. В таких как Новая Зеландия, Германия, Япония, Южная Корея, Литва, Мексика, Великобритания и других. Конечно, каждая из стран имеет свои особенности, отличительные черты, однако в целом считается, что смешанная избирательная система вобрала в себя положительные аспекты как пропорциональной, так и мажоритарной систем, и позволяет уравновесить их недостатки», - отмечает Амина Урпекова.

Итак, согласно внесенным поправкам, 70% депутатов Мажилиса Парламента РК будут избираться по партийным спискам и 30% – по одномандатным территориальным избирательным округам (когда кандидат в депутаты баллотируется на выборах по избирательному округу, от которого избирается всего один депутат - прим. ред.).

Кстати, избиратели смогут отзывать мандат у депутатов Мажилиса, избранных по одномандатному территориальному округу.

Такая мера, по мнению Государственного советника Президента Ерлана Карина, позволит в полной мере учесть права всех граждан и лучше отражать интересы избирателей, а также укрепит политическую культуру взаимной ответственности.

Кстати, ранее выборы по одномандатным округам проходили в Казахстане - последние проводились в 2004 году.

Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут 19 марта

Главой государства в Послании от 1 сентября 2022 года было поручено провести внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года.

19 января Глава государства подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента РК седьмого созыва.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

В этот же день Токаев заявил о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента. Внеочередные выборы состоятся 19 марта.

«Как вы знаете, в прошлом году в своем сентябрьском Послании я открыто предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в первой половине этого года. Таким образом, период с момента обнародования данной инициативы до дня голосования составит больше полугода. За годы Независимости у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании», - отметил Президент в своем заявлении 19 января текущего года.

Таким образом, в этом году запускается новый электоральный цикл, стартовавший еще осенью 2022 года. С этого момента начинается процесс формирования одномандатных избирательных округов и соответствующих избирательных комиссий.

Кстати, члены территориальных избирательных комиссий теперь будут осуществлять свои полномочия на профессиональной постоянной основе, что, по мнению экспертов, позволит повысить качество избирательных процедур в целом.

«Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести строгий контроль за соблюдением законности, прозрачности и справедливости предстоящих выборов. За электоральным процессом будут пристально следить отечественные и международные наблюдатели. Здесь важную роль играет активность граждан. Все кандидаты и партии в соответствии с законом получат равный доступ к средствам массовой информации. Уверен, эта избирательная кампания продемонстрирует высокий уровень политической культуры и будет способствовать консолидации нашего общества», - отметил Глава государства.

По данным Министерства финансов РК, на 2023-2025 годы расходы на проведение выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд тенге были включены на 2023 год с учетом новых условий выборов и работы избирательных округов.

Как изменились условия для увеличения политической активности граждан

Ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Жанар Санхаева отметила, что электоральная кампания этого года будет ознаменована новыми электоральными условиями, которые открывают больше возможностей для партий и для казахстанцев в целом в плане участия в политической жизни и госуправлении страны.

«К ним относится снижение количества членов для регистрации политических партий, что в действительности дало возможности для новых партийных движений. К примеру, к моменту объявления выборов зарегистрированы две новые партия «Байтак» и «Respublika»», - отметила Жанар Санхаева.

Новая экологическая партия «Байтак» была зарегистрирована 30 ноября 2022 года.

ОО «Партия Respublika» зарегистрирована 18 января 2023 года в стране еще одна партия в Министерстве юстиции.

Напомним, 16 марта 2022 года Главой государства было предложено снизить порог для регистрации партий в 4 раза - с 20 тысяч до 5 тысяч человек, также снизить в 3 раза минимальной численности региональных представительств с 600 до 200 человек.

Таким образом, на сегодня в Казахстане всего 7 политической партий. Это Общественное объединение (ОО) «Партия Amanat», ОО «Демократическая Партия Казахстана «Ақ жол», ОО «Народная партия Казахстана», ОО «Общенациональная социал-демократическая партия», ОО «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»», ОО «Казахстанская зеленая партия «Байтак»» и ОО «Партия Respublika».

К слову, всего за последние три года 18 инициативных групп претендовали на роль партий. Эксперты отмечают, что количество партий в стране увеличивается после упрощения процедур регистрации партий. При этом, увеличение имеет продолжительную тенденцию к росту.

«Помимо новых процедур создания партий снижен и пороговый барьер для прохождения партий в Парламент», - напомнила Жанар Санхаева.

Порог для прохождения партий в Парламент был снижен в 2021 году с 7 до 5%. Эту правку Президент предложил внести в начале 2021 года.

Принципиальное значение имело принятое ранее решение о введении в избирательные бюллетени графы «против всех». Наличие такой графы позволяет гражданам иметь выбор и усиливает процесс демократизации.

Еще одной важной новацией для обеспечения инклюзивности выборного процесса стало законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов.

Как будут выбираться сельские акимы

С последними поправками в Конституции закреплена норма о том, что Президент не будет иметь права снимать с должностей акимов районов, городов и сельских округов.

А акимы областей, городов республиканского значения и столицы будут назначаться на должность Президентом только с согласия депутатов всех маслихатов данного региона.

При этом Глава государства может предлагать не менее двух кандидатур, по которым состоится голосование. Будет назначен на должность кандидат, получивший наибольшее число голосов.

По мнению экспертов, это еще одно проявление новой системы сдержек и противовесов и децентрализации власти Президента.

Также с 2023 года в пилотном режиме будут проводиться прямые выборы акимов районов и городов областного значения. Таким образом, продолжится обновление корпуса сельских акимов.

Предполагается проведение прямых выборов более 350 акимов сел, поселков и сельских округов. Эти выборы охватят более тысячи сельских населенных пунктов.

Какие возможности для граждан открывает перезагрузка политических институтов страны

Итак, теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. Кандидаты-одномандатники поборются за 29 депутатских кресел в Мажилисе. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.

Новая модель формирования Мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей, как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества.

Кроме того, все эти институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат открытость политической системы, будут способствовать появлению новой когорты политиков.

«Мы вступили в новую эпоху развития Казахстана. В стране идет динамичный и всесторонний процесс обновления. Эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы. Сегодня в мире не так много государств, которые проводят столь масштабные преобразования. Выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу «сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство»», - считает Президент Казахстана.

По мнению главного эксперта КИСИ при Президенте РК Алишера Тастенова, новая модель будет устойчива ко всем современным вызовам времени.

«Выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты окончательно перезагрузят политическую систему и приведут к новой форме государственного управления. Перезагрузка направлена на формирование качественно новой сбалансированной политической модели, устойчивой ко всем современным вызовам в политической и экономической сфере», - отметил эксперт.

Государственный советник РК Ерлан Карин отмечает, что в целом, наступивший год обещает быть не менее насыщенным внутриполитическими событиями, чем предыдущий. Политическую повестку наступившего 2023 года, как и в прошедшем 2022 году, определяет заданный Президентом вектор политических реформ. Это, прежде всего, касается продолжения практической реализации итогов республиканского референдума по обновлению Конституции страны.

Напомним, в конце прошлого года, Глава государства публично подписал 6 законов. Предстоит изменить еще более 15 законов. Однако главное, по словам Ерлана Карина, это то, что поступательная реализация президентской программы модернизации продолжается.

К слову, по мнению экспертов, на сегодня в Казахстане правовые и политические условия для политической конкуренции имеются на всех уровнях. Государство сделало шаг в сторону децентрализации власти, расширения политических прав и свобод граждан. Теперь граждане могут участвовать в формировании и работе как центральных, так и местных органов власти.