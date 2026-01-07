Какие витамины рекомендуется принимать зимой - советы врача

По словам специалиста, витамин D напрямую влияет на правильное усвоение кальция и фосфора в организме.

При недостатке этих элементов могут наблюдаться ослабление костной ткани, проблемы с зубами и мышцами, а также снижение защитных функций иммунной системы.

Кадр из видео

— В столице зимний период длится достаточно долго, и люди получают мало солнечного света. По этой причине дефицит витамина D встречается довольно часто. К его первым признакам относятся повышенная утомляемость, слабость, подавленное состояние, мышечные боли, а также ослабление зубов и ногтей. Недостаточно лишь однократно повысить уровень витамина D — важно поддерживать его на постоянной основе. Это связано с тем, что полностью восполнить суточную потребность только за счёт питания достаточно сложно. Несмотря на то, что витамин D содержится в рыбе, яичном желтке и молочных продуктах, далеко не все употребляют эти продукты ежедневно, — отметила врач в программе «Бүгін LIVE» на телеканале «Jibek Joly», передает корреспондент агентства Kazinform.

Медицинский специалист также пояснила разницу между профилактической и лечебной дозировкой витамина D. По её словам, если по результатам лабораторного анализа показатель находится в пределах от 10 до 30, это считается дефицитом витамина, и в таких случаях назначается лечебная доза. Показатели в диапазоне от 50 до 100 считаются нормой, тогда как уровень выше 100 может свидетельствовать о риске развития гипервитаминоза.

Кроме того, врач рекомендовала принимать витамин D в сочетании с магнием и жирными кислотами Омега-3, предпочтительно во время завтрака.

У людей пожилого возраста, у граждан с избыточной массой тела, а также у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и почек усвоение витамина D может быть снижено. У детей его дефицит способен привести к развитию рахита.

— В профилактических целях витамин D можно принимать с сентября по май. Для взрослых суточная профилактическая доза составляет от 600 до 2000 международных единиц, а для детей рекомендуется 400 международных единиц. Самое главное — не превышать установленную норму, — подчеркнула Акбаян Нуркабылкызы.

