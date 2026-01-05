Какие виды динозавров обитали в Жетысу

Как отмечает заведующий Каратальским историко-краеведческим музеем Ерлан Мысыков, миллионы лет назад климат региона был значительно мягче, а ландшафт — более зеленым и богатым растительностью.

Это создавало подходящие условия для жизни крупных травоядных и хищных динозавров.

— Факт нахождения скорлупы яиц говорит о том, что динозавры не просто проходили через эти земли, а, вероятно, обитали здесь и выводили потомство, — рассказывает Ерлан Мысыков.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

По словам палеонтологов, Казахстан в целом считается одной из перспективных территорий для изучения мезозойской эры. На территории страны были обнаружены и описаны новые виды динозавров, названия которых отражают культуру и географию региона.

Одним из самых известных является аралозавр (Aralosaurus tuberiferus) — крупный травоядный утконосый динозавр. Его останки были найдены в Кызылординской и области Жетысу. Впервые кости аралозавра в 1968 году обнаружил советский палеонтолог Анатолий Рождественский.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

— Это наглядное подтверждение того, что территория Жетысу имеет не только богатое историческое, но и доисторическое прошлое, — отмечает Ерлан Мысыков.

В Каратальском историко-краеведческом музее сегодня хранится искусственный скелет тарбозавра — одного из самых крупных хищных динозавров, родственника тираннозавра. Экспозиция пользуется особым интересом у посетителей и школьников.

Фонд музея насчитывает более 300 экспонатов, охватывающих разные периоды истории — от древности до современности.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Здесь представлены археологические находки, предметы быта, этнографии и материалы, посвященные становлению Каратальского района.

— Наш край уникален тем, что на его территории сосредоточено сразу несколько эпох. От древних сакских захоронений до новейшей истории. Земля буквально хранит память тысячелетий, — подчеркивает заведующий музеем.

Ерлан Мысыков уверен, что дальнейшие исследования могут принести новые интересные открытия. Ведь сам Край Жетысу по-прежнему остается перспективным регионом как для археологов, так и для палеонтологов, а каждый новый артефакт помогает лучше понять прошлое всего региона.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

