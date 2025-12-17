Следы динозавров, которым более 200 млн лет, обнаружены в итальянских горах

Некоторые следы достигают 40 см в диаметре. Они выстроены параллельными рядами, и на многих четко различимы отпечатки пальцев и когтей.

Считается, что их оставили прозавроподы — травоядные динозавры с длинной шеей, небольшой головой и острыми когтями.

— Я никогда бы не подумал, что мне доведется столкнуться с таким впечатляющим открытием в регионе, где я живу. Это место было буквально заполнено динозаврами. Это грандиозное научное сокровище, — сказал миланский палеонтолог Кристиано Даль Сассо.

По его словам, стада двигались согласованно, «а также имеются следы более сложного поведения — например, группы животных, собиравшихся в круг, возможно, в целях защиты».

Прозавроподы, длина которых могла достигать 10 метров, передвигались на двух ногах, однако в некоторых местах также обнаружены отпечатки передних конечностей — это указывает на то, что они, вероятно, останавливались и ставили передние лапы на землю.

Элио Делла Феррера, фотограф, обнаруживший это место, надеется, что открытие «заставит всех нас задуматься и напомнит, как мало мы знаем о местах, в которых живем — о нашем доме, о нашей планете».

Национальный парк Стельвио расположен в долине Фраэле у границы Италии со Швейцарией, неподалеку от мест проведения зимних Олимпийских игр, которые состоятся в следующем году.

Согласно пресс-релизу Министерства культуры Италии, район является труднодоступным и не имеет пешеходных маршрутов, поэтому для его изучения будут использоваться дроны и технологии дистанционного зондирования.