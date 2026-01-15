РУ
    Какие важные законы предстоит принять Парламенту Казахстана в этом году

    В 2026 году перед Парламентом РК стоит очень насыщенная законодательная повестка. Какие крупные системные реформы будут приняты в этом году — в беседе с корреспондентом агентства Kazinform рассказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

    Парамент
    Фото: Мажилис

    По ее словам, одним из ключевых документов станет конституционный закон о городе Alatau City, который уже внесен в Мажилис.

    — Это фундаментальный документ, который создает в Казахстане особый инновационный кластер — город новых технологий, мягкого регуляторного режима и высоких стандартов городской среды. По сути, речь идет о новой модели современного умного города, ориентированного на рост IT-индустрии и внедрение передовых технологий, — отметила Екатерина Смышляева. 

    Депутат подчеркнула, что законопроект имеет статус конституционного, поэтому его рассмотрение будет проходить по специальной процедуре, и эта работа начнется уже в ближайшее время.

    Во-вторых, предстоит большая работа по цифровой повестке. На последнем пленарном заседании Мажилис принял в работу законопроект о цифровизации дорожной безопасности.

    — Он предусматривает глубокую интеграцию информационных систем, развитие аналитики и внедрение современных средств контроля, направленных на повышение безопасности всех участников дорожного движения, — пояснила Екатерина Смышляева.

    Отдельным направлением станет совершенствование законодательства о кибербезопасности. По словам депутата, вместе с принятием Цифрового кодекса была обновлена структура закона о кибербезопасности. И в 2026 году предстоит детально его доработать, дополнив новыми нормами и уточнив механизмы практического применения.

    — Кроме того, необходимо адаптировать отраслевые законы под применение технологий искусственного интеллекта в сферах повышенного риска — в здравоохранении, социальной защите, образовании, транспорте. Это касается специальных требований, режимов ответственности и стандартов безопасности при использовании моделей ИИ, — отметила она.

    В блок цифровизации также входит масштабная работа над законом о телекоммуникациях и центрах обработки данных.

    — Это ключевой документ для развития цифровой инфраструктуры страны. Его обновление позволит ускорить строительство сетей связи, улучшить качество мобильного интернета и доступа к цифровым сервисам, а также усилит цифровой суверенитет Казахстана за счет развития собственных мощностей по хранению и обработке данных, — подчеркнула Екатерина Смышляева.

    Также, как отметила депутат, в 2026 году продолжится работа по приведению действующего законодательства в соответствие с архитектурой Цифрового кодекса, что затронет значительное количество отраслевых законов и позволит выстроить единую цифровую экосистему государства.

    Ранее мы рассказывали, какие какие законы были приняты в Казахстане в 2025 году по поручению Президента.

