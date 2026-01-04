Какие условия создаются в ВКО для переселенцев из других регионов
В последние годы в сельских населенных пунктах Восточно-Казахстанской области заметно сократилась численность населения. Для исправления ситуации местные органы власти начали работу по привлечению жителей из других регионов страны. Однако создаются ли для переселенцев действительно достойные условия? Агентство Kazinform попыталось разобраться в этом вопросе.
Есть и те, кто возвращается обратно
Среди желающих переехать на восток страны немало тех, кто стремится обосноваться в одном из самых живописных уголков Казахстана — Катон-Карагайском районе. Однако даже после переезда некоторые семьи спустя несколько месяцев принимают решение вернуться обратно.
Об этом рассказала Аякоз Бакыш, которая в августе текущего года переехала из Актау на Алтай. Она активно ведет блог в социальной сети TikTok.
— Переехать в этот район меня пригласил один из учителей. Он сказал, что школе нужны учителя. Затем представители акимата заверили: «Если приедете, предоставим дом и создадим все условия». Мы отправились туда, взяв с собой только одежду, — рассказала Аякоз Бакыш.
Однако, не прожив в Катон-Карагайском районе и четырех месяцев, семья была вынуждена уехать.
Согласно статистике за октябрь, из Восточно-Казахстанской области в другие регионы переселилось порядка 3500 человек. Кроме того, за последние 10 лет с карты исчезло около 30 сел. В настоящее время в Катон-Карагайском районе проживает более 9000 человек.
В районном акимате, в свою очередь, заявляют, что прибывающим семьям оказывается всесторонняя поддержка. Особенно широкие возможности предусмотрены для молодых специалистов, прибывающих в рамках программы «С дипломом — в село».
С начала года в район прибыли 48 специалистов, которые получили единовременную социальную помощь. Кроме того, 11 молодых специалистов подали заявки на получение бюджетного кредита для приобретения жилья.
— В целях улучшения социального положения молодых специалистов районный акимат ведет работу по развитию инженерной инфраструктуры, а также по их вовлечению в спортивные и культурные мероприятия. Вместе с тем в рамках программы «С дипломом — в село» обязанность по проверке санитарного состояния жилья, а также систем отопления и электроснабжения при покупке недвижимости на акимат не возлагается, — сообщил помощник акима района по вопросам гражданской защиты и чрезвычайным ситуациям Бауыржан Аслан.
Есть и те, кто, переехав в Катон-Карагай, сумел здесь прижиться. Одна из них — Сандугаш Мусина, переселившаяся из южных регионов страны. В 2024 году она переехала сюда вместе с тремя детьми.
Со стороны акимата семье было предоставлено жилье, а также оказана помощь в оформлении необходимых документов. Привыкнув к чистому воздуху и спокойному укладу жизни, возвращаться обратно они не намерены.
Семьям помогали погасить долги
Согласно данным управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области, в 2017 году в Курчумском районе были расформированы села Мойылды, Матабай, Ширикаяк и Тоскайын. В соседнем приграничном Маркакольском районе численность населения также пока не демонстрирует значительного роста.
В настоящее время здесь проживает более 6700 человек. Тем не менее работа по привлечению жителей из южных регионов продолжается на системной основе.
Одним из тех, кто активно участвует в этом процессе, является предприниматель Бауыржан Жаугашаров. По его словам, прежде чем приступить к этому вопросу, он детально изучил нормативные документы и разработал четкий план действий.
— На правовом портале adilet.kz подробно изложен порядок добровольного переселения граждан в целях повышения мобильности рабочей силы. Я полностью ознакомился с этим документом. Затем подготовил информационный текст, который был распространен по всей республике. Люди, узнав о том, что переселенцам выплачивается подъемное пособие и предоставляется работа, начали обращаться. В общей сложности на начальном этапе поступило около 300 звонков, — рассказал он.
Бауыржан Жаугашаров стремился оживить жизнь своего родного села Акбулак. Прежде всего он поставил перед собой цель не допустить закрытия школы, а для этого в населенный пункт необходимо было привлечь новые семьи.
Старые сараи и дома, портившие облик села, были снесены, а территории выровнены. Среди сельчан был создан общественный фонд, после чего началась разработка дальнейших шагов по благоустройству Акбулака.
Во время поездки специальной делегации в южные регионы он также принял в ней участие, разъясняя потенциальным переселенцам условия жизни в Акбулаке. В результате до 2025 года в село были переселены в общей сложности 16 семей.
— По мере возможностей мы помогли некоторым семьям погасить долги. Недавно две семьи переехали в Курчум. Но это не повод останавливаться. Мы продолжаем привлекать новые семьи. В целях поддержания чистоты весной выходим на субботники, — отметил Бауыржан Жаугашаров.
Сохраняется кадровый дефицит
Среди переселившихся в Маркакольский район — Дильноза Шахарова, переехавшая из Шымкента. По ее словам, адаптация в новом месте прошла без особых трудностей.
— Люди здесь доброжелательные, всегда готовы прийти на помощь. Мой супруг и пятеро детей тоже быстро освоились и влились в местную среду. Пока мы окончательно обустраивались, сотрудники акимата регулярно интересовались нашими делами и самочувствием, — рассказала она.
По словам руководителя районного отдела экономики и финансов Балгын Байбековой, демографическая ситуация в районе постепенно стабилизируется.
— В район преимущественно прибывают молодые специалисты из других городов и районов Восточно-Казахстанской области. Программа «С дипломом — в село» предоставила возможности значительной их части. Кроме того, рост естественного прироста населения связан и с увеличением числа переселенцев. В среднем ежегодно в район прибывает 58 молодых специалистов. Из них 48 человек получили подъемное пособие в размере 100 МРП. В село Акбулак в 2024–2025 годах переселились семь семей (42 человека) из Кызылординской, Шымкентской и Туркестанской областей, — сообщила она.
Руководитель отдела также отметила, что в Маркакольском районе сохраняется дефицит кадров по нескольким направлениям. В настоящее время здесь требуются педиатры, учителя математики и физики, агрономы, ветеринарные специалисты, а также работники сферы культуры.
В целом проблема миграции в приграничных районах по-прежнему остается нерешенной. Однако районным акиматам активно помогают неравнодушные граждане, которые стараются вносить свой вклад в развитие территорий.