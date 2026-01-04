Какие условия создаются в ВКО для переселенцев из других регионов

Есть и те, кто возвращается обратно

Среди желающих переехать на восток страны немало тех, кто стремится обосноваться в одном из самых живописных уголков Казахстана — Катон-Карагайском районе. Однако даже после переезда некоторые семьи спустя несколько месяцев принимают решение вернуться обратно.

Об этом рассказала Аякоз Бакыш, которая в августе текущего года переехала из Актау на Алтай. Она активно ведет блог в социальной сети TikTok.

— Переехать в этот район меня пригласил один из учителей. Он сказал, что школе нужны учителя. Затем представители акимата заверили: «Если приедете, предоставим дом и создадим все условия». Мы отправились туда, взяв с собой только одежду, — рассказала Аякоз Бакыш.

Однако, не прожив в Катон-Карагайском районе и четырех месяцев, семья была вынуждена уехать.

Согласно статистике за октябрь, из Восточно-Казахстанской области в другие регионы переселилось порядка 3500 человек. Кроме того, за последние 10 лет с карты исчезло около 30 сел. В настоящее время в Катон-Карагайском районе проживает более 9000 человек.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

В районном акимате, в свою очередь, заявляют, что прибывающим семьям оказывается всесторонняя поддержка. Особенно широкие возможности предусмотрены для молодых специалистов, прибывающих в рамках программы «С дипломом — в село».

С начала года в район прибыли 48 специалистов, которые получили единовременную социальную помощь. Кроме того, 11 молодых специалистов подали заявки на получение бюджетного кредита для приобретения жилья.

— В целях улучшения социального положения молодых специалистов районный акимат ведет работу по развитию инженерной инфраструктуры, а также по их вовлечению в спортивные и культурные мероприятия. Вместе с тем в рамках программы «С дипломом — в село» обязанность по проверке санитарного состояния жилья, а также систем отопления и электроснабжения при покупке недвижимости на акимат не возлагается, — сообщил помощник акима района по вопросам гражданской защиты и чрезвычайным ситуациям Бауыржан Аслан.

Есть и те, кто, переехав в Катон-Карагай, сумел здесь прижиться. Одна из них — Сандугаш Мусина, переселившаяся из южных регионов страны. В 2024 году она переехала сюда вместе с тремя детьми.

Со стороны акимата семье было предоставлено жилье, а также оказана помощь в оформлении необходимых документов. Привыкнув к чистому воздуху и спокойному укладу жизни, возвращаться обратно они не намерены.

Фото: из личного архива Бауыржана Жаугашарова

Семьям помогали погасить долги

Согласно данным управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области, в 2017 году в Курчумском районе были расформированы села Мойылды, Матабай, Ширикаяк и Тоскайын. В соседнем приграничном Маркакольском районе численность населения также пока не демонстрирует значительного роста.

В настоящее время здесь проживает более 6700 человек. Тем не менее работа по привлечению жителей из южных регионов продолжается на системной основе.

Одним из тех, кто активно участвует в этом процессе, является предприниматель Бауыржан Жаугашаров. По его словам, прежде чем приступить к этому вопросу, он детально изучил нормативные документы и разработал четкий план действий.

— На правовом портале adilet.kz подробно изложен порядок добровольного переселения граждан в целях повышения мобильности рабочей силы. Я полностью ознакомился с этим документом. Затем подготовил информационный текст, который был распространен по всей республике. Люди, узнав о том, что переселенцам выплачивается подъемное пособие и предоставляется работа, начали обращаться. В общей сложности на начальном этапе поступило около 300 звонков, — рассказал он.

Фото: из личного архива Бауыржана Жаугашарова

Бауыржан Жаугашаров стремился оживить жизнь своего родного села Акбулак. Прежде всего он поставил перед собой цель не допустить закрытия школы, а для этого в населенный пункт необходимо было привлечь новые семьи.

Старые сараи и дома, портившие облик села, были снесены, а территории выровнены. Среди сельчан был создан общественный фонд, после чего началась разработка дальнейших шагов по благоустройству Акбулака.

Во время поездки специальной делегации в южные регионы он также принял в ней участие, разъясняя потенциальным переселенцам условия жизни в Акбулаке. В результате до 2025 года в село были переселены в общей сложности 16 семей.

— По мере возможностей мы помогли некоторым семьям погасить долги. Недавно две семьи переехали в Курчум. Но это не повод останавливаться. Мы продолжаем привлекать новые семьи. В целях поддержания чистоты весной выходим на субботники, — отметил Бауыржан Жаугашаров.

Сохраняется кадровый дефицит

Среди переселившихся в Маркакольский район — Дильноза Шахарова, переехавшая из Шымкента. По ее словам, адаптация в новом месте прошла без особых трудностей.

— Люди здесь доброжелательные, всегда готовы прийти на помощь. Мой супруг и пятеро детей тоже быстро освоились и влились в местную среду. Пока мы окончательно обустраивались, сотрудники акимата регулярно интересовались нашими делами и самочувствием, — рассказала она.

По словам руководителя районного отдела экономики и финансов Балгын Байбековой, демографическая ситуация в районе постепенно стабилизируется.

— В район преимущественно прибывают молодые специалисты из других городов и районов Восточно-Казахстанской области. Программа «С дипломом — в село» предоставила возможности значительной их части. Кроме того, рост естественного прироста населения связан и с увеличением числа переселенцев. В среднем ежегодно в район прибывает 58 молодых специалистов. Из них 48 человек получили подъемное пособие в размере 100 МРП. В село Акбулак в 2024–2025 годах переселились семь семей (42 человека) из Кызылординской, Шымкентской и Туркестанской областей, — сообщила она.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Руководитель отдела также отметила, что в Маркакольском районе сохраняется дефицит кадров по нескольким направлениям. В настоящее время здесь требуются педиатры, учителя математики и физики, агрономы, ветеринарные специалисты, а также работники сферы культуры.

В целом проблема миграции в приграничных районах по-прежнему остается нерешенной. Однако районным акиматам активно помогают неравнодушные граждане, которые стараются вносить свой вклад в развитие территорий.