Какие улицы охватят текущим ремонтом в Алматы

В Алматы продолжается текущий ремонт дорог, в ходе которого устраняются ямы, выбоины, провалы, трещины полотна, производится выправка люков смотровых колодцев и рихтовка бордюров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ответственными за текущий ремонт с этого года являются районные акиматы. Работы выполняются под контролем РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов». По результатам испытаний и экспертизы, выявленные дефекты и замечания устраняются подрядными организациями.

В акимате города сообщили, сколько километров дорог отремонтировали на сегодня в районах мегаполиса.

В Алатауском районе из запланированных 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна на сегодняшний день отремонтировано 13 тысяч квадратных метров. Текущий ремонт проведен по ул. Б. Момышулы, ул. Ф. Онгарсыновой, ул. Шаган, ул. Чемолганская, ул. Жанкожа батыра, ул. Аубакирова, ул. Такежанова, ул. Бенберина, ул. Байтенова, ул. Бекболата, ул. Жалайыр, ул. Шоган Абыз, ул. Аруана, ул. Кокорай, ул. Ахметова, ул. Альмерек Абыз, мкр. «Шугыла», ул. Айналмалы, ул. Орталык, ул. Кожаберген Жырау, ул. Мынбулак, ул. Садуакасова, ул. Акжолтай, ул. Барыс. Работа продолжится до конца года.

В Алмалинском районе начат текущий ремонт на 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На сегодня из них завершена большая часть объемом 23,1 тысячи квадратных метров. В рамках текущего ремонта устранены дорожные дефекты по пр. Назарбаева, пр. Абылай хана, ул. Желтоксан, ул. Наурызбай батыра, пр. Сейфуллина, ул. Байтурсынова, ул. Нурмакова, ул. Айтиева, ул. Исаева, ул. Жамбыла, ул. Богенбай батыра, пр. Райымбека, ул. Верещагина, ул. Караоткел, ул. Макатаева, ул. Биокомбинатская, ул. Гоголя, ул. Торекулова и других.

В Ауэзовском районе проведен текущий ремонт более чем на 3 тысячи квадратных метров из запланированных 50 тысяч квадратных метров дорог на общегородских и внутридворовых территориях. Работы ведутся в рамках гарантийных обязательств. Текущий ремонт дорог проведен по ул. Жандосова, пр. Алтынсарина, ул. Кабдолова, ул. Саина, пр. Абая, ул. Куанышбаева, ул. Б. Момышулы, ул. Жубанова, ул. Шаймерденова, пр. Райымбека, ул. Утеген батыра и другие. Работы по текущему ремонту дорог продолжаются и находятся на постоянном контроле района.

В Бостандыкском районе уже отремонтировано 16,7 тысячи квадратных метров дорожного полотна из запланированных к восстановлению 30 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день ремонт проведен на 25 улицах: по ул. Арайлы, ул. Центральная, ул. Салыкова, ул. Аскарова, ул. Утепова, ул. Егизбаева, ул. Тимирязева, ул. Жандосова, ул. Жарокова, ул. Масанчи, ул. Дулати, ул. Габдуллина, бульвар Бухар Жырау, ул. Каратаева, ул. Ходжанова, ул. Мынбаева, ул. Манаса, ул. Мустафа Озтюрка, ул. Ауэзова, пр. Гагарина, ул. Восточная, ул. Жангир Хана и вдоль набережной Хамита Ергали. Всего в районе текущим ремонтом будет охвачено порядка 100 улиц.

В Жетысуском районе начат текущий ремонт дорожного покрытия на 35 тысяч квадратных метров дорог. На сегодняшний день выполнены работы на 3,7 тысячи квадратных метров дорожного полотна по ул. Казыбаева, ул. Ратушного, ул. Павлодарская, пр. Райымбека, пр. Рыскулова, пр. Суюнбая, пр. Абылай хана, ул. Жангельдина, ул. Жансугурова, пр. Сейфуллина, ул. Жумабаева, ул. Мукатая, ул. Сельская, ул. Первомайская нефтебаза, ул. Кудерина, ул. Казакова и других. Работы по текущему ремонту дорог продолжаются.

В Медеуском районе отремонтировано более 7,5 тысячи квадратных метров дорог по пр. Достык, пр. Назарбаева, пр. Жибек жолы, ул. Гоголя, ул. Макатаева, ул. Карасай батыра, ул. Богенбай батыра, ул. Жамакаева, ул. Маметовой, в мкр. Думан-2 и Самал-1, 2. Всего будет отремонтировано покрытие на 50 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

В Наурызбайском районе текущим ремонтом охвачено более 35 тысяч квадратных метров дорог на следующих участках: ул. Жандосова (верхняя трасса), ул. Даулеткерея, ул. Абдилдина, ул. Редько, ул. Сейитбекова, ул. Караманова, ул. Грушовая, ул. Новая, ул. Гроза, ул. Тажиева, ул. Кали Надырова, ул. Сейдимбек, ул. Алтын Орда, ул. Шаймерденова, ул. Кенесары хана, ул. Конаева, ул. Ушконыр, ул. Жандосова, ул. Сураншы батыра, ул. Жансугурова, ул. Зеленая, ул. Кенесары хана, ул. Сабденова, ул. Кыдырбекова, ул. Изгилик, ул. Виноградная, ул. Строительная, ул. Арман, и т. д. Всего в районе планируется охватить 45 тысяч квадратных метров дорожного полотна по устранению ям, выбоин, провалов, трещин, выправке люков смотровых колодцев и рихтовке бордюров.

В Турксибском районе на сегодняшний день выполнен ремонт на более 4 тысяч квадратных метров дорожного полотна по ул. Красногорская, ул. Котельникова, ул. Бухтарминская, ул. Гете, ул. Молдагалиева, ул. Кассина, в районе ж/д вокзала Алматы-1. Всего планируется ремонт дорожного покрытия на 30 тысяч квадратных метров.

Также с 1 июня в городе начался средний ремонт дорог. В этом году планируют охватить им 274 улицы протяженностью 250 километров, а долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии довести до 92%. Общая протяженность дорог города Алматы составляет 3097 км.

В акимате напомнили, что для удобства жителей мегаполиса запущен чат-бот @AlmatyJolybot специального Telegram-канала, посвященного дорожной инфраструктуре. Через него горожане могут подать заявки на устранение ям на дорогах города.

Кроме этого при выявлении ям, выбоин, а также повреждений дорожного полотна можно обратиться в телеграм-чаты районных акиматов, а также по следующим номерам: