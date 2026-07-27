Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 27 июля ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
Астана: 247 тг/л
Алматы: 245-249 тг/л
Шымкент: 230-235 тг/л
АИ-95
Астана: 315-319 тг/л
Алматы: 320-327 тг/л
Шымкент: 299-306 тг/л
АИ-98
Астана: 355-365 тг/л
Алматы: 360-380 тг/л
Шымкент: 345-350 тг/л
Дизельное топливо
Астана: 337 тг/л
Алматы: 343-345 тг/л
Шымкент: 338-343 тг/л
Газ
Астана: 112 тг/л
Алматы: 112 тг/л
Шымкент: 102 тг/л
Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 27 июля можно посмотреть здесь.