Какие травмы чаще всего получают летом, рассказал травматолог-ортопед

Летом с ростом активности на улице увеличивается и число травм. О самых распространенных летних травмах и правилах оказания первой помощи в программе «БҮГІН.Live» на телеканале Jibek Joly рассказал травматолог-ортопед отделения травматологии № 5 Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Н. Д. Батпенова Досбол Галымулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Летом учащаются производственные и спортивные травмы

Как отметил специалист, летом и зимой характер травм разный.

— Зимой люди обычно травмируются при падении. А в летнее время учащаются производственные и бытовые травмы. Часто встречаются случаи, когда при строительстве дома, ремонтных работах получают ушибы и порезы рук, падают с высоты. Наряду с этим, увеличивается и количество спортивных травм, — сказал врач.

По его словам, многие люди не придают значения первым признакам травмы и упускают время. Вследствие этого процесс лечения усложняется, иногда необходима хирургическая операция.

— Если после травмы заметно посинение, опухание, сильная боль, необычные движения конечностей или скрип, нужно сразу обращаться в травматологический пункт. Такие симптомы могут быть признаком перелома костей или повреждения связок. Сейчас травматологическая помощь доступна и в городе, и в селе, — сказал Досбол Галымулы.

Важно правильное оказание первой помощи

По словам врача, при получении травмы в горной местности или вдали от населенных пунктов особенно важно правильное оказание первой помощи.

— Если нет возможности сразу обратиться за медицинской помощью, нужно временно зафиксировать поврежденную конечность, чтобы она не двигалась. Для этого можно использовать дощечки или другие твердые предметы. При травмировании руки ее следует подвесить к шее с помощью платка или бинта, — сказал специалист.

Прикладывание льда к травмированному месту помогает уменьшить опухание, предотвратить кровопотерю.

— Если посинение или опухание происходит в домашних условиях, нужно приложить лед. Холод уменьшает кровотечение, не допускает дальнейшего опухания. Лед можно прикладывать каждые 1,5-2 часа, — сообщил врач.

При этом, как отметил врач, опасно обращаться за помощью к людям, не имеющим медицинского образования.

— К сожалению, некоторые граждане идут к различным целителям. Вследствие этого мы имеем дело с пациентами, у которых травмы усугубились, дошедшими до тяжелого состояния. Бывает даже, что приходится ампутировать конечности. Поэтому при получении травмы следует обращаться за профессиональной медицинской помощью, — сказал Д. Галымулы.

Риски от самоката и на футбольном поле

В последние годы стало больше травм, связанных с самокатами, скутерами и мопедами. Особенно часто у молодежи и подростков встречаются переломы, вывихи и повреждения мягких тканей.

Врач советует тем, кто занимается спортом, уделять особое внимание разминочным упражнениям.

— Большинство тех, кто играет в футбол на улице, не занимаются спортом профессионально, у них недостаточная физическая подготовка. Вследствие этого у них встречаются растяжения и разрывы связок. Для предотвращения таких травм нужно правильно выполнять разминочные упражнения, постепенно повышать нагрузки на организм, — сказал Досбол Галымулы.

По его словам, в настоящее время в лечении спортивных травм широко применяются новые технологии. При операциях на суставах используются роботизированные системы и современное медицинское оборудование, что дает возможность ускоренного восстановления пациентов.

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