Как машинная перфузия поможет расширить возможности трансплантации в Казахстане

Казахстанские врачи разрабатывают новую систему, которая позволит безопасно транспортировать донорские органы на дальние расстояния. Об этом в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly рассказал известный хирург, трансплантолог и онкоуролог Мэлс Асыкбаев, передает корреспондент Kazinform.

— Машинная перфузия — это технология, предназначенная для сохранения и транспортировки донорских органов вне человеческого организма. Специальный раствор заменяет естественный кровоток, благодаря чему существенно продлевается жизнеспособность органа. У каждого органа есть свой временной лимит. К примеру, сердце необходимо пересадить в течение 4 часов, а печень — за 6–10 часов. При этом доставка санитарной авиацией из отдаленных регионов требует немало времени. Поэтому сейчас совместно с кардиохирургами мы проводим испытания на животных по адаптации этой технологии для сердца. В дальнейшем планируем применить ее для печени, а затем — и для почек, — рассказал врач.

По его словам, спрос на подобную технологию растет с каждым годом, поскольку в стране увеличивается число пациентов, нуждающихся в пересадке органов.

— Сегодня в Казахстане в трансплантации органов нуждаются 4 739 человек, среди которых 125 — дети. С 2012 года в нашей стране было проведено 3 270 операций по трансплантации органов, из них 2 413 — пересадки почек, 636 — печени и 118 — сердца. При этом ежегодно в лист ожидания добавляется еще по 500–600 новых пациентов, — сообщил спикер.

По мнению специалиста, на рост числа пациентов, нуждающихся в трансплантации, наряду с хроническими и аутоиммунными заболеваниями, негативно влияют и вредные привычки.

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— Это происходит из-за нарушений в работе иммунной системы. Курение, употребление алкоголя и зависимость от энергетических напитков также относятся к факторам риска, — отметил он.

Вместе с тем в отечественную трансплантологию активно внедряются новейшие подходы. В настоящее время в Казахстане в определенных случаях появилась возможность проводить операции по пересадке органов даже при несовпадении группы крови.

— Раньше совместимость по группе крови была обязательным условием. Сейчас же, даже при наличии иммунологической несовместимости, мы можем скорректировать работу иммунной системы с помощью специальных лекарственных препаратов и успешно провести трансплантацию. Внедрить такую практику в нашу работу удалось благодаря тесному сотрудничеству с зарубежными коллегами, — подчеркнул Мэлс Асыкбаев.

Спикер также добавил, что в мировом научном сообществе активно исследуется направление ксенотрансплантации — технологии пересадки органов животных человеку. Однако пока подобные операции проводились лишь в США в качестве эксперимента, и данный метод еще не внедрен в широкую клиническую практику.

— До настоящего времени в США почки генетически модифицированной свиньи были пересажены трем пациентам. В первых двух случаях орган не проработал долгое время. В марте этого года была проведена третья операция, но ее результаты пока не обнародованы. Поэтому данная технология все еще находится на стадии экспериментов, — пояснил трансплантолог.

По словам Мэлса Асыкбаева, Всемирная ассоциация трансплантологов ищет различные пути решения проблемы дефицита доноров. В Казахстане вопрос донорства также остается весьма острым.