Какие трассы закрыты и открыты в Казахстане

Закрыто движение

14 декабря с 22:00, по данным АО «НК КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, дождь, гололед) в Акмолинской области ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке автодороги республиканского значения «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ (п/п Косак)», на 16-200 км — от города Астаны до границы Павлодарской области, 184 км.

области ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке автодороги республиканского значения «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ (п/п Косак)», на 16-200 км — от города Астаны до границы Павлодарской области, 184 км. Также в Акмолинской области с этого же времени для всех видов автотранспорта введено ограничение скорости с 80 км/час на 60 км/час на участке автодороги республиканского значения KAZ 01 «Астана — Караганды — Алматы», на 30-92 км — от поселка Жибек Жолы до станции Анар.

С 23:00 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, дождь, гололед) в Акмолинской области планируется ограничение движения для всех видов транспортных средств на трех участках а/д республиканского значения:

КАZ05 а/д «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау» км. 35-51, уч. п. Кабанбай- Батыра-гр.Карагандинская обл км. 16;

КАZ03-01 а/д «Астана — Коргалжин с подъездом к Коргалжынскому заповеднику» км. 36-180, уч. п. Акмол-п. Каражар км. 144;

KAZ03 а/д «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай-гр. РФ (п/п Кайрак)» км 16-256, уч. г Астана- г. Атбасар км 240.

Ограничение движения

С 22:30 на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта:

Карагандинская область:

«Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты», на 1067-1135 км — от п. Молодежный до границы Павлодарской области.

«Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара», на 231-324 км — от границы Павлодарской области до п. Ботакара.

Павлодарская область:

«Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты», на 1135-1206 км — от границы Карагандинской области до п. Шидерты.

«Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара», на 0-231 км — от п. Калкаман до границы Карагандинской области.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 06:00.

Ранее в 21:30 было введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр.РФ», на 200-254 км и 16-200 км — от границы Акмолинской области до п. Шидерты и от границы Акмолинской области до границы павлодарской области.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 09:00.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 09:00. Ранее с 21:00 в области Улытау в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты», на 756-788 км — от населенного пункта Жанаарка до границы Карагандинской области.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 09:00.

В Карагандинской области с 21:00 введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на следующих участках автодорог:

«Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты», на 788-906 км — от границы Улытауской области до села Топар.

«Астана — Караганда — Алматы», на 248-592 км — от участка с. Атамекен до г. Балхаш.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 09:00.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 09:00. В Акмолинской области с 21:00 также было введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», на 377-440 км — от границы Костанайской области до города Державинска.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 08:00.

с 21:00 также было введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», на 377-440 км — от границы Костанайской области до города Державинска. Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 08:00. В Костанайской области с 21:00 введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», на 340-377 км — от города Аркалыка до границы Акмолинской области.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 08:00.

с 21:00 введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», на 340-377 км — от города Аркалыка до границы Акмолинской области. Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 08:00. В области Улытау еще в 19:30 ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты», на 433-756 км — от города Жезказгана до населенного пункта Жанаарка.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 08:00.

еще в 19:30 ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты», на 433-756 км — от города Жезказгана до населенного пункта Жанаарка. Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 08:00. В Кызылординской области в 18:30 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР», на 1362-1806 км — от города Аральска до города Кызылорды.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 07:00.

в 18:30 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР», на 1362-1806 км — от города Аральска до города Кызылорды. Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 07:00. В Актюбинской области в 18:30 введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на участке автодороги «Актобе — Уральск — гр.РФ», на 610-702 км — от населенного пункта Кобда до населенного пункта Маржанбулак.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 00:00.

В Актюбинской области с 18:00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих Республиканских автодорогах:

«Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз», на 3-391 км — от города Кандыагаш до перекрестка с. Иргиз.

«Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-гр. РФ», на 11-104 км — от города Актобе до города Кандыагаш.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 декабря 2025 года в 06:00.

Открыто движение

Ряд дорог также был открыт.

С 22:30 в Западно-Казахстанской области открылось движение на участке автодороги «Подстепное — Федоровка — гр. РФ (п/п Аксай)», на 0-36 км — от участка п. Подстепное до п. Федоровка (Теректі).

В 21:40 открыто движение для легкового автотранспорта на следующих участках автодороги Республиканского значения:

«Чапай — Жадпактал — Казталовка — гр. РФ», на 0-201 км — от участка п.Чапай до п.Казталовка.

«Уральск — Таскала — гр. РФ», на 4-104км — от участка г. Уральск до границы РФ.

Ранее в 20:30 было открыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:

Западно-Казахстанская область:

автодорога «Актобе — Уральск — гр.РФ», на 195-248 км — от поста ГАИ до населенного пункта Сырым;

автодорога «Актобе — Атырау — гр.РФ», на 189-375 км — от населенного пункта до границы Атырауской области.

Атырауская область:

автодорога «Атырау — Уральск», на 14-189 км — от населенного пункта Алмалы до населенного пункта Индер.

В Мангистауской области:

в 19:00 будет открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау», на 332-632 км — от населенного пункта Бейнеу до населенного пункта Шетпе.

В Западно- Казахстанской области в 18:30 открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодороги Республиканского значения:

«Онеге — Бисен — Сайхин», на 1-103 км — от населенного пункта Онеге до населенного пункта Сайхин;

«Казталовка — Жанибек гр. РФ», на 0-158 км — от населенного пункта Казталовка до населенного пункта Жанибек.

В 17:30 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — гр. РФ», на 510-561 км — от населенного пункта Қабанбай до города Ушарал.

АО «НК КазАвтоЖол» также порекомендовало водителям соблюдать установленный скоростной режим, увеличить дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров и строго придерживаться правил дорожного движения. Ведь в настоящее время на территории Акмолинской области и города Астаны наблюдаются осадки в виде дождя. По данным синоптиков, к ночи ожидается понижение температуры воздуха, в связи с чем возможен переход осадков в гололед и образование скользкости на проезжей части.

Ранее мы писали, на каких трассах ограничено движение в Казахстане.