Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 6 декабря

По данным нацкомпании, 6 декабря 2025 года в 8:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта.

Акмолинская область:

— «Астана — Караганда — Алматы» км 30-92 (участок ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области).

Карагандинская область:

— «Астана — Караганда — Алматы» км 92-164 (участок граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).

Восточно-Казахстанская область:

— «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1104-1191, (участок село Глубокое — город Шемонаиха);

— «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» км 15-105, (участок поселок Белоусовка — город Риддер);

— «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км 6-166, (участок село Ушановское — город Алтай).

Павлодарская область:

— «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 427-587 (участок село Кенжеколь — граница области Абай).

Область Абай:

— «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 587-910 (участок граница Павлодарской области — село Калбатау).

Ограничение движения

По данным «КазАвтоЖол», 5 декабря 2025 года в 21:00 в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1474-2000 (участок п.Айтеке би — п.Жанакорган).

Кроме того, на следующих дорогах все еще действует ограничение движения.

Акмолинская область:

— на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана-Кокшетау (с обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» км 144-231 вводится изменение скоростного режима с 140 км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта.

Павлодарская область:

— на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана), введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область:

— на автороге «Тимирязево-Сарыколь — граница области» км 0-30, на участке границы Костанайской области — село Тимирязево введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта.

Восточно-Казахстанская область:

— на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, по данным синоптиков, на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра. По республике прогнозируются туманы.