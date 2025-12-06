РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:46, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 6 декабря

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    снегопад
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    По данным нацкомпании, 6 декабря 2025 года в 8:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта.

    • Акмолинская область:

    — «Астана — Караганда — Алматы» км 30-92 (участок ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области).

    • Карагандинская область:

    — «Астана — Караганда — Алматы» км 92-164 (участок граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).

    • Восточно-Казахстанская область:

    — «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1104-1191, (участок село Глубокое — город Шемонаиха);

    — «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» км 15-105, (участок поселок Белоусовка — город Риддер);

    — «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км 6-166, (участок село Ушановское — город Алтай).

    • Павлодарская область:

    — «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 427-587 (участок село Кенжеколь — граница области Абай).

    • Область Абай:

    — «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 587-910 (участок граница Павлодарской области — село Калбатау).

    Ограничение движения

    По данным «КазАвтоЖол», 5 декабря 2025 года в 21:00 в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1474-2000 (участок п.Айтеке би — п.Жанакорган).

    Кроме того, на следующих дорогах все еще действует ограничение движения.

    • Акмолинская область:

    — на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана-Кокшетау (с обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» км 144-231 вводится изменение скоростного режима с 140 км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта.

    • Павлодарская область:

    — на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана), введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

    • Северо-Казахстанская область:

    — на автороге «Тимирязево-Сарыколь — граница области» км 0-30, на участке границы Костанайской области — село Тимирязево введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта.

    • Восточно-Казахстанская область:

    — на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

    Напомним, по данным синоптиков, на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра. По республике прогнозируются туманы.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Авто Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают