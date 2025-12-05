Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 5 декабря

По данным нацкомпании, 5 декабря 2025 года в 08:00, в связи с улучшением погодных условий, открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах.

Павлодарская область:

— на участке автодороги KAZ07 граница КНР — Майкапчагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ,

км 427–587 (от города Павлодара (п. Кенжеколь) до границы Абайской области).

Область Абай:

— автодорога «граница КНР — Майкапчагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ»,

км 587–733, участок от границы Павлодарской области до города Семей.

Ограничение скорости

5 декабря 2025 года в 8:00 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий, а именно понижение температуры, гололед, снег с дождем на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» км 144-231 вводится изменение скоростного режима с 140 км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта.

Также в связи с ухудшением погодных условий ранее были введены ограничения скорости на следующих дорогах.

Карагандинская область:

— на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ01 Астана — Караганда — Алматы» с 92 по 164 км (от станции Анар до город Темиртау) введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч;

Акмолинская область:

— на участке автодороги Республиканского значения «КАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» км 19-144 (город Астана — село Алаколь) вводится снятия ограничения скорости 80 км/час до 110 км/ч. для всех видов автотранспорта

Кроме того, на следующих дорогах все еще действует ограничение движения.

Павлодарская область:

— на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман»(въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область:

— на автороге «Тимирязево-Сарыколь — граница области» км 0-30, участок граница Костанайской области — село Тимирязево введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта.

Восточно-Казахстанская область:

— на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, в 16 регионах Казахстана и в Астане объявлена штормовая погода: ожидаются туман, снег и гололед.

