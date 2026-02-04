Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 4 февраля

С 08:00 4 февраля 2026 года на следующих автодорогах введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для грузовых автотранспортов:

Актюбинская область

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-1240 (уч. АЗС «ЭКО ойл» — граница Кызылординской области);

Кызылординская область

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1362 (уч. граница Актюбинской области — город Арал).

Ориентировочное время открытия движения — 4 февраля 2026 года в 13:00.

Закрытые дороги

Также в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения на следующих автодорогах республиканского значения для всех видов транспорта:

Актюбинская область

— автодорога «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ км. 11-104 (с города Актобе до города Кандыагаш);

— автодорога «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ (п/п Курмангазы)» км. 104-250 (уч. город Кандыагаш — поселок Карауылкелди);

— автодорога «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ (п/п Курмангазы)», км 250–337 (поселок Байганин — граница Атырауской области);

Атырауская область

— автодорога «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ (п/п Курмангазы)», км 337–346 (граница Актюбинской области — село Сагиз).

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

В связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024–2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана.