Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 28 декабря

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 28 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий движение закрыто для всех видов автотранспорта в области Жетысу на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (поседок Коктума — станция Достык).

Ориентировочное время открытия — 29 декабря 2025 года в 15:00 часов.

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Ограничение движения

В связи с ухудчением погодных условий, введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:

Акмолинская область:

на автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км. 16-419, участок город Астана — граница Северо-Казахстанской области;

на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 337-595, участок границаиКостанайской области — граница Северо-Казахстанской области;

на автодороге «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82, участок поселок Жаксы — поселок Бузулук;

на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, участок граница Костанайской области — поселок Сурган;

на автодороге «Астана-Коргалжын» км. 19-124, участок город Астана — поселок Коргалжын.

Северо-Казахстанская область:

на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 595-624, участок граница Акмолинской области –село Дружба;

на автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ» км. 834-856, участок село Чистополье — граница Акмолинской области.

Костанайская область:

на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 340-377, участок город Аркалык — граница Акмолинской области;

на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 218-232, участок село Октябрьское — граница Акмолинской области.

Ориентировочное время открытия дорог — 28 декабря 2025 года в 09:00.

Также целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Напомним, в 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.