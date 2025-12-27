Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 27 декабря

По данным нацкомпании, с 05:30 27 декабря 2025 года открыто движение для всех видов автотранспорта в Восточно-Казахстанской области на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай -Рахмановские ключи» км. 166-250 (город Алтай — село Улкен Нарын).

Ограничение движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, по данным синоптиков, с конца недели мегаполисы Казахстана накроют переменная облачность и резкие перепады температур.