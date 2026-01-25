Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 25 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 25 декабря 2026 года действуют временные ограничения движения автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения.

Северо-Казахстанская область

на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км. 341 — 473, 492 — 522 (от границы Акмолинской обл. до с. Бесколь, от Мамлютского кольца до границы РФ).

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 729 — 856 (от границы Костанайской обл. до границы Акмолинской области).

на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 595 — 946 (от границы Акмолинской обл. до с. Бесколь).

на участке автодороги «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ» км. 50 — 280 (от границы Акмолинской обл. до границы РФ).

на участке автодороги «Кокшетау — Рузаевка» км. 61 — 196 (от границы Акмолинской обл. до с. Рузаевка).

на участке автодороги «Костанай — Мамлютка» км. 226 — 406 (от границы Костанайской обл. до г. Мамлютка).

на участке автодороги «г. Петропавловск — Соколовка — граница РФ» км. 11 — 73 (от г. Петропавловск до границы РФ).

на участке автодороги «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка — Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 0 — 31 (от села Петерфельд до села Новокаменка).

на участке автодороги «Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское» км. 0 — 228 (от города Булаево до села Рощинское).

на участке автодороги «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» км. 0 — 87 (от села Рощинское до села Волошинка).

на участке автодороги «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» км. 0 — 119 (от с. Волошинка до с. Тимирязево).

на участке автодороги «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра» км. 0 — 24.

на участке автодороги «Тимирязево — Сарыколь — граница Костанайской обл.» км. 0 — 32 (от с. Тимирязево до границы Костанайской обл.).

на участке автодороги «граница РФ — Петропавловск» км. 0 — 120 (от границы РФ до г. Петропавловск).

Костанайская область





на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 555 — 729 (от г. Тобыл до границы СКО).

на участке автодороги «Мамлютка — Костанай» км. 180 — 403 (от границы СКО до г. Тобыл).

на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8 — 232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской обл.).

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 418 — 539 (от г. Костанай до п. Карабалык).

Акмолинская область

на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км. 304 — 341 (от г. Кокшетау до границы СКО).

на участке автодороги «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ» км. 2 — 50 (от г. Кокшетау до границы СКО).

на участке автодороги «Кокшетау — Рузаевка» км. 0 — 61 (от г. Кокшетау до границы СКО).

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 856 — 917 (от границы СКО до п. Жаксы).

на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 377 — 595 (от границы СКО до границы Костанайской обл.).

на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 232 — 260 (от границы Костанайской обл. до п. Сурган).

Область Жетысу

на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (п. Коктума — ст. Достык).

Ориентировочное время открытия — 26 января 2026 года в 10:00.

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в РГП «Казгидромет» предупредили о неблагоприятных погодных условиях 25 января в ряде регионов Казахстана. На дорогах ожидается гололедица, местами прогнозируются туман, снег и низовая метель.