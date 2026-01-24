Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 24 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00

24 декабря 2026 года в Алматинской области открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 25-67 (уч. ПВП Алматы — город Конаев).

Закрытые дороги



В связи с ухудшением погодных условий введены временные ограничения движения автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения.

Акмолинская область

на участке автодороги «Кокшетау — Рузаевка» км. 0-61 (уч. город Кокшетау — граница СКО);

на участке автодороги «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидаикский — граница РФ (п/п Бидайык)» км. 2-50 (уч. г. Кокшетау — граница СКО (Кокшетау — Омск);

на участке автодороги «Обход г. Кокшетау с подъездом к Аэропорту» км. 0-18;

на участке автодороги «Щучинск — Зеренда» км. 0-77 (уч. город Щучинск — село Зеренда);

на участке автодороги «Кокшетау — Атбасар» км. 0-184 (уч. город Кокшетау — горол Атбасар);

на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 232-260 (уч. граница Костанайской области — поселок Сурган);

на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 377-595 (уч. граница СКО — город Костанай);

на участке автодороги «Жаксы — Есиль — Бузулук» км. 0-82 (уч. поселок Жаксы — поселок Бузулук);

на участке автодороги «Макинск — Аксу — Торгай» км. 0-240 (уч. город Макинск — село Торгай);

на участке автодороги «Обход города Астаны» км. 0-86;

на участке автодороги «Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана жол)» км. 18-341 (уч. город Астана — граница СКО);

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай граница РФ» км 16-407 (уч. город Астана — граница Костанайской области);

на участке автодороги «Астана — Коргалжын» км. 19-181 (уч. город Астана — поселок Коргалжын);

на участке автодороги «Дороги Боровской курортной зоны»;

на участке автодороги «Подъезд к развлекательному центру Щучинско-Боровской курортной зоны»;

на участке автодороги «Подъезд к а/д «Новый Колутон — Акколь — Минское»;

«Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (г. Астана — граница Павлодарской области).

Жамбылская область

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 159-238 (уч. село Кенен — село Кайнар).

Актюбинская область

на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 89-235 (уч. село Т.Жургенова — граница Костанайской области).

Костанайская область

на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-232 (уч. город Тобыл — граница Акмолинской области);

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом) — граница РФ (п.п. Кайрак)» км. 555-729 (уч. город Тобыл — граница Северо-Казахстанской области);

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом) — граница РФ (п.п. Кайрак)» км. 539-418 (уч. город Костанай — поселок Карабалык);

на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 340-377 (уч. город Аркалык — граница Акмолинской области);

на участке автодороги «Мамлютка — Костанай» км. 403-180 (уч. город Тобыл — граница Северо-Казахстанской области);

на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 234-501 (уч. граница Актюбинской области — город Рудный).

Павлодарская область

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200-254 (уч. граница Акмолинской области — поселок Шидерты);

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.



