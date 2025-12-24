Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 24 декабря

По данным нацкомпании, в связи со стабилизацией погодных условий 24 декабря 2025 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта.

Западно-Казахстанская область:

— на участке автодороги «Актобе-Уральск-граница РФ» км 393-526 (поселок Жымпиты — граница Актюбинской области);

Актюбинская область:

— на участке автодороги «Актобе-Уральск-граница РФ» км 526-702 (граница Западно-Казахстанской области — поселок Маржанбулак).

Ограничение скоростного режима

С 14:00 часов 23 декабря 2025 года в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий, а именно понижением температуры, верховым снегом, гололедом на участке автомобильной дороги республиканского значения «КАZ02 Астана-Кокшетау (с обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» 18-232 км (город Астана — город Щучинск) введено изменение скоростного режима с 110 км/ час на 80 км/час для всех видов автотранспорт.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное — город Серебрянск.

Закрытые дороги

24 декабря 2025 года в 06:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта в Кызылординской области на участке автодороги «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 1522-1806 (от станция № 99 — город Кызылорда).

Ориентировочное время открытия дороги — 24 декабря 2025 года в 12:00.

В области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д KAZ 19-02 «Ушарал-Достык» км 84-164, участок село Коктума — станция Достык.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

