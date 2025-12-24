Сотни нарушений и десятки дефектов выявлены на новых дорогах Кызылорды
Специалисты филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Кызылординской области за 11 месяцев текущего года 935 раз выезжали на автомобильные дороги для проведения проверок качества выполняемых работ и используемых материалов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Всего на автомобильных дорогах была отобрана 3 141 проба, из которых 966 не соответствовали установленным нормативным требованиям. На сегодня 358 проб восстановлены и приведены в нормативное состояние.
— Сотрудники филиала 266 раз выезжали на автомобильные дороги республиканского значения, в ходе чего было отобрано 1 049 проб. Из 345 проб, не соответствовавших нормативным требованиям, 241 была восстановлена. По автомобильным дорогам местного значения из 2 092 проб 621 не отвечала установленным требованиям. Всего устранено 11 выявленных недостатков, — говорится в сообщении филиала.
В текущем году были укреплены защитные дамбы на автомобильной дороге Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница Российской Федерации, а также защитная дамба вдоль реки Сырдарья в городе Кызылорда — на участке от улицы Абулхаир хана до улицы Саламатова. Кроме того, была введена в эксплуатацию улица 25 лет Независимости. Несмотря на выполненные работы, на данных объектах также были выявлены отдельные недостатки.
— В рамках строительства автомобильной дороги Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница Российской Федерации было проведено 88 проверок. Из 611 отобранных проб девять не соответствовали нормативным требованиям. Восстановлено 55 проб. Зафиксировано восемь дефектов, из которых шесть устранены, — отмечается в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что в перспективе автомобильная дорога протяженностью 566 километров от города Кызылорда до границы Актюбинской области будет переведена в 1-ю категорию.