Сотни нарушений и десятки дефектов выявлены на новых дорогах Кызылорды

Всего на автомобильных дорогах была отобрана 3 141 проба, из которых 966 не соответствовали установленным нормативным требованиям. На сегодня 358 проб восстановлены и приведены в нормативное состояние.

— Сотрудники филиала 266 раз выезжали на автомобильные дороги республиканского значения, в ходе чего было отобрано 1 049 проб. Из 345 проб, не соответствовавших нормативным требованиям, 241 была восстановлена. По автомобильным дорогам местного значения из 2 092 проб 621 не отвечала установленным требованиям. Всего устранено 11 выявленных недостатков, — говорится в сообщении филиала.

В текущем году были укреплены защитные дамбы на автомобильной дороге Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница Российской Федерации, а также защитная дамба вдоль реки Сырдарья в городе Кызылорда — на участке от улицы Абулхаир хана до улицы Саламатова. Кроме того, была введена в эксплуатацию улица 25 лет Независимости. Несмотря на выполненные работы, на данных объектах также были выявлены отдельные недостатки.

— В рамках строительства автомобильной дороги Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница Российской Федерации было проведено 88 проверок. Из 611 отобранных проб девять не соответствовали нормативным требованиям. Восстановлено 55 проб. Зафиксировано восемь дефектов, из которых шесть устранены, — отмечается в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что в перспективе автомобильная дорога протяженностью 566 километров от города Кызылорда до границы Актюбинской области будет переведена в 1-ю категорию.