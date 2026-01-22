Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 22 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 22 января 2026 года в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения введено ограничение движения для автомобилей оснащенных дизельными двигателями и общественного транспорта.

Костанайская область:



— «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 555-729 (уч. город Тобол — граница СКО);

— «Мамлютка — Костанай» км. 180-403 (поселок Заречный — граница СКО);

Акмолинская область:

— «Астана — Кокшетау — Петропавловск — гр. РФ» км. 304-341 (уч. город Кокшетау — граница СКО);

— «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидаикский — граница РФ» км. 14-50 (уч. город Кокшетау — граница СКО);

— «Кокшетау — Рузаевка» км. 0-61 (уч. город Кокшетау — граница СКО);

— «Астана — Кокшетау — Петропавловск — гр. РФ» км. 856-915 (уч. поселок Жаксы — граница СКО);

— «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 595-552 (уч. граница СКО — поселок Сурган).

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 22 января.



