РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:21, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 22 января

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
    дорога, развязка, автомобили, жол, көлік, трасса
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 22 января 2026 года в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения введено ограничение движения для автомобилей оснащенных дизельными двигателями и общественного транспорта.

    Костанайская область:

    — «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 555-729 (уч. город Тобол — граница СКО);

    — «Мамлютка — Костанай» км. 180-403 (поселок Заречный — граница СКО);

    Акмолинская область:

    — «Астана — Кокшетау — Петропавловск — гр. РФ» км. 304-341 (уч. город Кокшетау — граница СКО);

    — «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидаикский — граница РФ» км. 14-50 (уч. город Кокшетау — граница СКО);

    — «Кокшетау — Рузаевка» км. 0-61 (уч. город Кокшетау — граница СКО);

    — «Астана — Кокшетау — Петропавловск — гр. РФ» км. 856-915 (уч. поселок Жаксы — граница СКО);

    — «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 595-552 (уч. граница СКО — поселок Сурган).

    В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 22 января.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Трассы Водители
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают