Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 22 декабря

По данным нацкомпании, в связи со стабилизацией погодных условий 22 декабря 2025 года в 08:00 в Западно-Казахстанской области открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе-Уральск-границп РФ» км 273-393 (участок поселок Жымпиты — поселок Барбастау).

Ограничение движения

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания текущего зимнего периода.

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий (густой туман, ограниченная видимость) на следующих республиканских автодорогах введены ограничения движения для всех видов автотранспорта.

Алматинская область

— на автодороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 25-67, (участок пункт взимания платы — город Конаев);

— на автодороге «Алматы-Шелек -Хоргос» км 24-136, (участок пункт взимания платы — село Шелек).

Ориентировочное время открытия — 22 декабря 2025 года в 11:00 часов.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями 22 декабря занятия для младших классов школ города Семей перевели на дистанционный формат обучения.